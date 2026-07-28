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    Казахстан завоевал золото и серебро на ЧМ по греко-римской борьбе U17

    Дияр Аманали и Али Алмас завоевали две медали на чемпионате мира по греко-римской борьбе U17 в Баку (Азербайджан), передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК.

    борец
    Фото: UWW

    Борец Дияр Аманали стал лучшим в весовой категории до 55 килограммов. В финале Аманали одержал победу над Кеве Ковачем из Венгрии.

    По ходу турнира он выиграл у Николаоса Зиниса (Греция), Эдема Пайзиева (Россия), Георгия Кеделидзе (Грузия) и Данимира Йорданова (Болгария).

    борец борьба
    Фото: UWW

    Али Алмас завоевал серебряную медаль в весовой категории до 48 килограммов.

    За «золото» в финал Алмас боролся против россиянина Солтана Юсупова. Соперник выиграл схватку со счетом 8:3.

    Таким образом, в активе сборной Казахстана теперь две медали. 

    Ранее сообщалось, что Казахстан и Азербайджан усиливают взаимодействие в подготовке молодых борцов.

    Спорт спортсмены Казахстана Борьба
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
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