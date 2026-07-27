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    Казахстан и Азербайджан усиливают взаимодействие в подготовке молодых борцов

    Федерации борьбы Казахстана и Азербайджана подписали меморандум о сотрудничестве, предусматривающий расширение взаимодействия в подготовке спортсменов, проведении совместных учебно-тренировочных сборов и обмене опытом между специалистами, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Баку.

    Казахстан и Азербайджан усиливают взаимодействие в подготовке молодых борцов
    Фото: Серикбол Кошмаганбетов/Kazinform

    Документ был подписан в Баку в ходе визита делегации Федерации борьбы Казахстана во главе с ее председателем Еркином Окасовым. В рамках поездки, приуроченной к участию в чемпионате мира среди спортсменов до 17 лет, состоялась встреча с министром экономики Азербайджана и руководителем Федерации борьбы Азербайджана Микаилом Джаббаровым. Во встрече также принял участие посол Казахстана в Азербайджане Алим Байель.

    Стороны обсудили подготовку национальных сборных, проведение совместных тренировочных сборов, обмен опытом между тренерами и другими специалистами, а также реализацию совместных проектов по развитию детско-юношеской борьбы.

    Отдельные направления сотрудничества включают повышение квалификации тренеров и судей, спортивную медицину, сохранение здоровья спортсменов, вопросы питания и психологической подготовки, а также анализ спортивных результатов. Кроме того, стороны намерены уделять внимание развитию женской и юношеской борьбы, массовому спорту, подготовке перспективных спортсменов и совершенствованию системы подготовки к Олимпийским играм.

    Новое соглашение расширяет спортивную составляющую традиционных дружественных связей между Казахстаном и Азербайджаном и создает дополнительные возможности для взаимодействия национальных федераций.

    В настоящее время в Баку проходит чемпионат мира по борьбе среди спортсменов до 17 лет. Сборная Казахстана представлена на турнире 30 спортсменами в греко-римской, вольной и женской борьбе.

    Ранее сообщалось, что Баку примет первый в истории чемпионат мира и фестиваль среди юношеских сборных до 15 лет.

    Спорт Казахстан В мире Азербайджан Борьба
    Серикбол Кошмаганбетов
    Серикбол Кошмаганбетов
    Автор