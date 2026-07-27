Казахстан и Азербайджан усиливают взаимодействие в подготовке молодых борцов

Федерации борьбы Казахстана и Азербайджана подписали меморандум о сотрудничестве, предусматривающий расширение взаимодействия в подготовке спортсменов, проведении совместных учебно-тренировочных сборов и обмене опытом между специалистами, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Баку.

Документ был подписан в Баку в ходе визита делегации Федерации борьбы Казахстана во главе с ее председателем Еркином Окасовым. В рамках поездки, приуроченной к участию в чемпионате мира среди спортсменов до 17 лет, состоялась встреча с министром экономики Азербайджана и руководителем Федерации борьбы Азербайджана Микаилом Джаббаровым. Во встрече также принял участие посол Казахстана в Азербайджане Алим Байель.

Стороны обсудили подготовку национальных сборных, проведение совместных тренировочных сборов, обмен опытом между тренерами и другими специалистами, а также реализацию совместных проектов по развитию детско-юношеской борьбы.

Отдельные направления сотрудничества включают повышение квалификации тренеров и судей, спортивную медицину, сохранение здоровья спортсменов, вопросы питания и психологической подготовки, а также анализ спортивных результатов. Кроме того, стороны намерены уделять внимание развитию женской и юношеской борьбы, массовому спорту, подготовке перспективных спортсменов и совершенствованию системы подготовки к Олимпийским играм.

Новое соглашение расширяет спортивную составляющую традиционных дружественных связей между Казахстаном и Азербайджаном и создает дополнительные возможности для взаимодействия национальных федераций.

В настоящее время в Баку проходит чемпионат мира по борьбе среди спортсменов до 17 лет. Сборная Казахстана представлена на турнире 30 спортсменами в греко-римской, вольной и женской борьбе.

Ранее сообщалось, что Баку примет первый в истории чемпионат мира и фестиваль среди юношеских сборных до 15 лет.