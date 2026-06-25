Баку примет первый в истории чемпионат мира по футболу U-15

Бюро Совета FIFA приняло решение провести в Баку первый в истории чемпионат мира и фестиваль среди юношеских сборных до 15 лет. Турнир пройдет с 22 по 31 октября 2026 года, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Азербайджане.

Новый формат соревнований станет дебютным проектом в международной системе футбольных турниров под эгидой FIFA. В течение десяти дней азербайджанская столица примет команды со всего мира. Согласно формату турнира, участие смогут принять представители всех 211 национальных ассоциаций, входящих в состав международной федерации.

Решение о запуске чемпионата мира среди футболистов до 15 лет было утверждено Советом FIFA в декабре прошлого года. Новый турнир создается как дополнительная международная площадка для развития юношеского футбола и раннего выявления перспективных игроков.

Как отмечается, при выборе страны-хозяйки международная федерация учитывала состояние спортивной инфраструктуры, наличие стадионов и тренировочных баз, транспортные возможности, гостиничную инфраструктуру и организационные ресурсы, необходимые для приема большого числа участников.

Особенностью нового формата станет участие национальных ассоциаций со всех футбольных конфедераций. Фактически турнир станет первым глобальным соревнованием такого уровня среди игроков данной возрастной категории.

Согласно планам FIFA, в 2027 году аналогичный чемпионат пройдет среди девушек до 15 лет, а начиная с 2028 года мировые первенства среди мальчиков и девочек будут проводиться на регулярной основе как отдельные международные соревнования.

Проведение первого чемпионата мира U-15 в Баку станет стартом нового проекта в системе мирового футбола и откроет историю международного турнира, который в дальнейшем войдет в постоянный календарь соревнований международной федерации.

Ранее азербайджанский клуб «Сабах», за которого играет голкипер из Казахстана, стал чемпионом Азербайджана.

Также сообщалось, что казахстанские бойцы UFC готовятся к турниру в Баку.



