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    Казахстанец Бакдаулет Агабек стал чемпионом мира U17 по борьбе в Азербайджане

    Бакдаулет Агабек принес Казахстану золото чемпионата мира U17 по борьбе среди спортсменов до 17 лет в Азербайджане, передает Kazinform со ссылкой на НОК РК. 

    борьба
    Фото: НОК РК

    Представитель сборной Казахстана по вольной борьбе Бакдаулет Агабек стал чемпионом мира в весовой категории до 48 килограммов.

    В финале казахстанский спортсмен уверенно победил Арьяна из Индии со счетом 10:0.

    Также сегодня, 1 августа, Сагындык Темиргали (до 110 кг) поборется за бронзовую медаль.

    Напомним, женская сборная Казахстана по борьбе завоевала две медали на ЧМ U17 в Азербайджане.

     

    спортсмены Казахстана Золото Азербайджан НОК Борьба
    Тамирис Әбділдина
    Тамирис Әбділдина
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