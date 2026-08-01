Казахстанец Бакдаулет Агабек стал чемпионом мира U17 по борьбе в Азербайджане

Бакдаулет Агабек принес Казахстану золото чемпионата мира U17 по борьбе среди спортсменов до 17 лет в Азербайджане, передает Kazinform со ссылкой на НОК РК.

Представитель сборной Казахстана по вольной борьбе Бакдаулет Агабек стал чемпионом мира в весовой категории до 48 килограммов.

В финале казахстанский спортсмен уверенно победил Арьяна из Индии со счетом 10:0.

Также сегодня, 1 августа, Сагындык Темиргали (до 110 кг) поборется за бронзовую медаль.

Напомним, женская сборная Казахстана по борьбе завоевала две медали на ЧМ U17 в Азербайджане.