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    Женская сборная Казахстана по борьбе завоевала две медали на ЧМ U17 в Азербайджане

    Женская сборная Казахстана завершила выступление на чемпионате мира U17 по борьбе в Баку (Азербайджан), передает Kazinform со ссылкой на НОК РК. 

    женская борьба
    Фото: НОК РК

    Представительница сборной Казахстана Инжу Баккожа стала бронзовым призером чемпионата мира U17 по борьбе.

    В поединке за третье место в весовой категории до 46 килограммов казахстанская спортсменка уверенно победила россиянку Алину Баранову со счетом 8:2.

    Еще одна представительница Казахстана Аружан Бакытнур боролась за бронзовую награду в весовой категории до 61 килограмма, однако уступила спортсменке из Индии Аваншике — 1:5.

    Таким образом, женская сборная Казахстана завершила выступление на чемпионате мира с одной серебряной и одной бронзовой медалями.

    Напомним, в Азербайджане Айша Абдималик завоевала серебро чемпионата мира U17 по борьбе. Ранее сообщалось, что сборная Казахстана пробилась в финальный блок ЧМ U17 по борьбе в Азербайджане.

    Бронза спортсмены Казахстана Медаль НОК Борьба
    Тамирис Әбділдина
    Тамирис Әбділдина
    Автор