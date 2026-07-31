Сборная Казахстана пробилась в финальный блок ЧМ U17 по борьбе в Азербайджане

Две казахстанские борцовки Инжу Баккожа и Аружан Бакытнур поборются за бронзовые медали чемпионата мира U17 в Баку (Азербайджан), передает Kazinform со ссылкой на НОК РК.

Инжу Баккожа в весовой категории до 46 кг и Аружан Бакытнур (до 61 кг) дошли до полуфинала, но уступили своим соперницам.

Теперь казахстанские спортсменки проведут схватки за третье место. Их соперницы определятся по итогам утешительного раунда.

Ранее в Азербайджане Айша Абдималик завоевала серебро чемпионата мира U17 по борьбе. Также сообщалось, что Костанайский «Тобол» вышел в третий раунд отбора Лиги конференций.