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    Сборная Казахстана пробилась в финальный блок ЧМ U17 по борьбе в Азербайджане

    Две казахстанские борцовки Инжу Баккожа и Аружан Бакытнур поборются за бронзовые медали чемпионата мира U17 в Баку (Азербайджан), передает Kazinform со ссылкой на НОК РК.

    женская борьба борьба
    Фото: НОК РК

    Инжу Баккожа в весовой категории до 46 кг и Аружан Бакытнур (до 61 кг) дошли до полуфинала, но уступили своим соперницам.

    Теперь казахстанские спортсменки проведут схватки за третье место. Их соперницы определятся по итогам утешительного раунда.

    Ранее в Азербайджане Айша Абдималик завоевала серебро чемпионата мира U17 по борьбе. Также сообщалось, что Костанайский «Тобол» вышел в третий раунд отбора Лиги конференций.

    спортсмены Казахстана Азербайджан НОК Борьба
    Тамирис Әбділдина
    Тамирис Әбділдина
    Автор