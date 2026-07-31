«Тобол» вышел в третий раунд отбора Лиги конференций

После первой игры между казахстанским «Тоболом» и литовским «Паневежисом» была зафиксирована ничья 1:1.

В ответной игре в Костанае команды сыграли с аналогичным счетом, который не изменился и после дополнительных экстра-таймов.

В серии пенальти точнее оказались костанайцы, победив со счетом 3:2. Отметим, что два 11-метровых удара со стороны литовского клуба отразил голкипер Данил Устименко, воспитанник академии «Кайрата», еще один удар со стороны «Паневежиса» пришелся мимо ворот. В свою очередь, футболисты «Тобола» в серии пенальти не забили дважды, оба раза удары костанайцев парировал голкипер гостей Витаутас Череяускас.

Соперником «Тобола» в третьем отборочном раунде станет сербский «Партизан», который обыграл люксембургский клуб «Штрассен» в обоих матчах (4:0, 1:0). Первый матч между «Тоболом» и «Партизаном» пройдет в Сербии 6 августа, ответный — 13 августа в Костанае.

Ранее стало известно, с кем сыграет алматинский «Кайрат» в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов УЕФА.