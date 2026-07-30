Определился соперник «Кайрата» в третьем раунде отбора Лиги чемпионов

Согласно жеребьевке, соперник «Кайрата» по третьему квалификационному раунду определялся в матче между клубами из Румынии и Болгарии.

В первой игре неделю назад болгарский «Левски» выиграл со счетом 1:0 у румынского «Университатя». В ответной встрече, проходившей в Румынии, была зафиксирована ничья 2:2. Таким образом, болгарский «Левски» стал соперником «Кайрата» по третьему раунду квалификации Лиги чемпионов.

Об оппонентах «Кайрата» известно, что они 27 раз выигрывали чемпионат Болгарии («Кайрат» является 5-кратным чемпионом Казахстана) и по нынешней трансферной стоимости «Левски» в 3 раза превосходит «Кайрат». Самый дорогой игрок «Левски» — левый защитник из Бразилии Майкон (трансферная стоимость 3,5 млн евро).

Первый матч между командами пройдет 4 или 5 августа в Болгарии, ответная игра — 11 или 12 августа в Туркестане. Отметим, что ответный матч «Кайрата» был перенесен из Алматы в связи с тем, что Центральный стадион внезапно стал местом проведения концерта.

Напомним, что во втором квалификационном раунде «Кайрат» в драматичном противостоянии сумел обыграть чемпионов Кипра «Омонию». По сумме двух встреч счет оказался равным, команды одержали по одной победе с одинаковым счетом 1:0 на домашних аренах. В серии пенальти на Центральном стадионе Алматы лучше оказались футболисты «Кайрата», выиграв у «Омонии» 6:5, два пенальти отразил голкипер алматинцев Темирлан Анарбеков. Таким образом, алматинцы гарантировали себе участие в основной стадии еврокубков сезона-2026/27: даже в случае вылета из отбора Лиги чемпионов они сыграют как минимум в групповом этапе Лиги конференций.