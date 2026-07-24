Концерт Канье Уэста изменил планы «Кайрата»: футбольный матч пройдет в Туркестане

ФК «Кайрат» проведет еврокубковый матч в Туркестане, сообщили в пресс-службе клуба.

— Учитывая сложившиеся обстоятельства и плотный календарь еврокубкового противостояния, клуб обратился в УЕФА с просьбой о переносе места проведения потенциального домашнего матча третьего квалификационного раунда. По итогам рассмотрения данного обращения проведение встречи было согласовано в городе Туркестан на стадионе «Туркестан Арена», — рассказали в ФК «Кайрат».

Информация о дате и времени проведения матча, а также старте продажи билетов будет опубликована дополнительно, после определения дальнейшего еврокубкового пути команды.

Ранее сообщалось, что 14 августа на Центральном стадионе Алматы должен состояться концерт американского рэпера Ye, более известного как Канье Уэст.

Позднее в футбольном клубе «Кайрат» заявили, что организаторы мероприятия не согласовали дату проведения концерта с клубом. Отмечалось, что согласно календарю Казахстанской премьер-лиги команда должна провести на центральном стадионе домашние матчи чемпионата страны 8 и 15 августа.

Кроме того, в период с 11 по 13 августа алматинский клуб потенциально может сыграть на этой арене домашний матч еврокубкового турнира.