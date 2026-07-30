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    Айша Абдималик завоевала серебро чемпионата мира U17 по борьбе в Азербайджане

    Женская сборная Казахстана открыла медальную копилку на чемпионате мира U17 в Баку (Азербайджан), передает Kazinform со ссылкой на НОК.

    Айша Абдималик
    Фото: UWW

    Серебряную награду в копилку команды принесла Айша Абдималик.

    В финале весовой категории до 65 килограммов казахстанская спортсменка уступила представительнице Монголии Ариунзул Болдбаатар.

    Аянат Мейнамбай в финальной блоке боролась за бронзовую медаль в весовой категории до 49 килограммов, однако уступила американке Исле Сильве.

    Спорт спортсмены Казахстана Борьба
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор