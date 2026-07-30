Айша Абдималик завоевала серебро чемпионата мира U17 по борьбе в Азербайджане
Женская сборная Казахстана открыла медальную копилку на чемпионате мира U17 в Баку (Азербайджан), передает Kazinform со ссылкой на НОК.
Серебряную награду в копилку команды принесла Айша Абдималик.
В финале весовой категории до 65 килограммов казахстанская спортсменка уступила представительнице Монголии Ариунзул Болдбаатар.
Аянат Мейнамбай в финальной блоке боролась за бронзовую медаль в весовой категории до 49 килограммов, однако уступила американке Исле Сильве.