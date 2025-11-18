РУ
    17:15, 18 Ноябрь 2025

    Две бронзовые медали выиграли казахстанские боксеры в финале Кубка мира

    В столице Индии Нью-Дели проходят полуфинальные бои в рамках финального этапа Кубка мира по боксу, передает Kazinform.

    бокс
    Фото: НОК РК / Сали Сабиров

    Уже два казахстанца провели свои полуфинальные поединки и в обоих уступили.

    Асель Токтасын завершила финальный этап Кубка мира в Дели (Индия) с бронзовой медалью. Спортсменка начала турнирный путь в весе свыше 80 килограммов с полуфинала. В этом раунде ей противостояла Олтиной Сотимбоева из Узбекистана. Победу в бою одержала соперница. Токтасын завершила ЭКМ с бронзовой наградой.

    Казахстанский боксер Санжарали Бегалиев также принес сборной страны бронзовую медаль в весовой категории до 80 кг.

    В полуфинале Санжарали встретился с Оладимеджи Шитту (Англия). В итоге наш соотечественник уступил сопернику.

    Отметим, что еще несколько казахстанцев выйдут на ринг в рамках полуфиналов и будут иметь шансы на выход в финал и завоевание награды более выского достоинства.

    Кубок мира проводит международная федерация World Boxing, в которой до конца ноября состоятся выборы нового руководящего состава. Одним из кандидатов на пост президента является казахстанский легендарный боксер Геннадий Головкин.

    Казахстанцы запустили акцию в поддержку Головкина  перед выборами главы World Boxing.

    Также стало известно, что Головкин может попасть в Зал Славы бокса в 2026 году.

     

    Спорт спортсмены Казахстана Индия Бокс
    Альберт Ахметов
    Альберт Ахметов
    Автор
