Две бронзовые медали выиграли казахстанские боксеры в финале Кубка мира

Уже два казахстанца провели свои полуфинальные поединки и в обоих уступили.

Асель Токтасын завершила финальный этап Кубка мира в Дели (Индия) с бронзовой медалью. Спортсменка начала турнирный путь в весе свыше 80 килограммов с полуфинала. В этом раунде ей противостояла Олтиной Сотимбоева из Узбекистана. Победу в бою одержала соперница. Токтасын завершила ЭКМ с бронзовой наградой.

Казахстанский боксер Санжарали Бегалиев также принес сборной страны бронзовую медаль в весовой категории до 80 кг.

В полуфинале Санжарали встретился с Оладимеджи Шитту (Англия). В итоге наш соотечественник уступил сопернику.

Отметим, что еще несколько казахстанцев выйдут на ринг в рамках полуфиналов и будут иметь шансы на выход в финал и завоевание награды более выского достоинства.

Кубок мира проводит международная федерация World Boxing, в которой до конца ноября состоятся выборы нового руководящего состава. Одним из кандидатов на пост президента является казахстанский легендарный боксер Геннадий Головкин.

Казахстанцы запустили акцию в поддержку Головкина перед выборами главы World Boxing.

Также стало известно, что Головкин может попасть в Зал Славы бокса в 2026 году.