Две бронзовые медали выиграли казахстанские боксеры в финале Кубка мира
В столице Индии Нью-Дели проходят полуфинальные бои в рамках финального этапа Кубка мира по боксу, передает Kazinform.
Уже два казахстанца провели свои полуфинальные поединки и в обоих уступили.
Асель Токтасын завершила финальный этап Кубка мира в Дели (Индия) с бронзовой медалью. Спортсменка начала турнирный путь в весе свыше 80 килограммов с полуфинала. В этом раунде ей противостояла Олтиной Сотимбоева из Узбекистана. Победу в бою одержала соперница. Токтасын завершила ЭКМ с бронзовой наградой.
Казахстанский боксер Санжарали Бегалиев также принес сборной страны бронзовую медаль в весовой категории до 80 кг.
В полуфинале Санжарали встретился с Оладимеджи Шитту (Англия). В итоге наш соотечественник уступил сопернику.
Отметим, что еще несколько казахстанцев выйдут на ринг в рамках полуфиналов и будут иметь шансы на выход в финал и завоевание награды более выского достоинства.
Кубок мира проводит международная федерация World Boxing, в которой до конца ноября состоятся выборы нового руководящего состава. Одним из кандидатов на пост президента является казахстанский легендарный боксер Геннадий Головкин.
Казахстанцы запустили акцию в поддержку Головкина перед выборами главы World Boxing.
Также стало известно, что Головкин может попасть в Зал Славы бокса в 2026 году.