    12:50, 17 Декабрь 2025 | GMT +5

    Два уголовных дела заведены по факту обрушения облицовки ЖК в Астане

    Заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов прокомментировал уголовное дело по обрушению облицовки ЖК в Астане, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Обрушение облицовки ЖК в Астане: застройщика привлекут к ответственности
    Кадр из видео

    — Мы возбудили уже два уголовных дела. Первое — по факту недоброкачественного строительства, второе — по оказанию услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших угрозу жизни людей. В данном случае погибла фельдшер. В настоящее время в производстве экспертов Министерства юстиции находится ряд судебных экспертиз, мы ожидаем их результаты. Акиматом Астаны совместно с профильным министерством проводится специальное расследование. На днях ожидаем получение соответствующего акта, — сказал Санжар Адилов в кулуарах Мажилиса.

    Напомним, 8 ноября в столичном районе Алматы, по адресу проспект Тәуелсіздік, 24Б, произошло обрушение наружной кирпичной облицовки и кондиционерной установки с фасада девятиэтажного жилого дома.

    Фельдшер Улдана Мырзуан во время вызова бросилась на помощь пострадавшим, однако в этот момент на нее и людей, которых она спасала, обрушились тяжелые фрагменты конструкции. С тяжелыми травмами Улдану доставили в реанимацию, где врачи несколько недель боролись за ее жизнь. Однако полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.

    Президент посмертно наградил фельдшера Улдану Мырзуан медалью «Ерлігі үшін».

    Все пострадавшие были выписаны из больницы.

    Позже стало известно, что в честь фельдшера откроют аудиторию в медколледже.

    МВД РК Правительство РК Полиция Строительство Происшествия
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
