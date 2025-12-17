Два уголовных дела заведены по факту обрушения облицовки ЖК в Астане

— Мы возбудили уже два уголовных дела. Первое — по факту недоброкачественного строительства, второе — по оказанию услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших угрозу жизни людей. В данном случае погибла фельдшер. В настоящее время в производстве экспертов Министерства юстиции находится ряд судебных экспертиз, мы ожидаем их результаты. Акиматом Астаны совместно с профильным министерством проводится специальное расследование. На днях ожидаем получение соответствующего акта, — сказал Санжар Адилов в кулуарах Мажилиса.

Напомним, 8 ноября в столичном районе Алматы, по адресу проспект Тәуелсіздік, 24Б, произошло обрушение наружной кирпичной облицовки и кондиционерной установки с фасада девятиэтажного жилого дома.

Фельдшер Улдана Мырзуан во время вызова бросилась на помощь пострадавшим, однако в этот момент на нее и людей, которых она спасала, обрушились тяжелые фрагменты конструкции. С тяжелыми травмами Улдану доставили в реанимацию, где врачи несколько недель боролись за ее жизнь. Однако полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Президент посмертно наградил фельдшера Улдану Мырзуан медалью «Ерлігі үшін».

Все пострадавшие были выписаны из больницы.

Позже стало известно, что в честь фельдшера откроют аудиторию в медколледже.