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    17:54, 01 Июль 2025 | GMT +5

    ДТП с участием автобусов: в акимате Астаны рассказали об условиях работы водителей

    В последнее время в Астане произошло несколько дорожно-транспортных происшествий с участием общественного транспорта, передает корреспондент агентства Kazinform.

    дтп, автобус, авария
    Коллаж: Kazinform

    Одно из самых резонансных — авария 2 июня, когда автобус с пассажирами врезался в опору табло. В результате серьезно пострадала девочка 2017 года рождения, которой впоследствии ампутировали нижние конечности.

    Kazinform обратился в акимат столицы, чтобы выяснить, как формируют графики водителей, какие проверки проходят сотрудники автопарков и какие меры направлены на повышение безопасности пассажирских перевозок.

    Средняя заработная плата водителей общественного транспорта в Астане составляет 600–700 тысяч тенге. Размер оплаты зависит от количества смен, отработанных часов, маршрута и соблюдения графика движения.

    Работодатели формируют графики водителей в соответствии с Трудовым кодексом и Правилами перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом. Они устанавливают продолжительность смен, время отдыха и другие параметры с учетом требований охраны труда, санитарных норм и необходимости обеспечения безопасности движения.

    В управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры уточнили, что ведомство не регулирует финансово-хозяйственную деятельность транспортных предприятий, в том числе вопросы сменности.

    Медицинские службы автопарков ежедневно проверяют состояние водителей перед выходом на линию. Они проводят предрейсовые осмотры и оценивают физическое и психологическое состояние сотрудников. Водители также регулярно проходят профилактические обследования и переаттестации в рамках действующих нормативов.

    Для контроля за обстановкой на маршруте перевозчики устанавливают в салонах автобусов и кабинах водителей системы видеонаблюдения.

    Автопарки проводят инструктажи по безопасности, организуют курсы повышения квалификации водителей и обновляют подвижной состав. Управление транспорта контролирует соблюдение требований безопасности и техническое состояние автобусов.

    — Таким образом, вопросы формирования графиков сменности, продолжительности труда и режима отдыха водителей находятся в ведении самих перевозчиков. Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры не регулирует эти аспекты деятельности автопарков. Они контролируют соблюдение общих требований безопасности, техническое состояние подвижного состава и исполнение нормативных актов, но не вмешиваются в организацию рабочего времени водителей, — сообщили в акимате.

    Напомним, 2 июня в Астане пассажирский автобус въехал в столб на проспекте Республики.

    Бригадами скорой медицинской помощи в стационары города было доставлено 15 человек. Из них госпитализированы трое. Остальные отпущены домой. Состояние госпитализированных оценивалось как стабильно тяжелое и крайне тяжелое.

    Больше всех пострадала девочка 2017 года рождения. Ей была проведена ампутация нижних конечностей.

    Позже водителя автобуса задержали.

    12 июня в Астане снова произошло ДТП с общественным транспортом. Тогда столкновение с маршрутным автобусом допустил водитель легкового авто. 

    Теги:
    ДТП Транспорт Автобус Астана Авария
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
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