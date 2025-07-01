ДТП с участием автобусов: в акимате Астаны рассказали об условиях работы водителей

Одно из самых резонансных — авария 2 июня, когда автобус с пассажирами врезался в опору табло. В результате серьезно пострадала девочка 2017 года рождения, которой впоследствии ампутировали нижние конечности.

Kazinform обратился в акимат столицы, чтобы выяснить, как формируют графики водителей, какие проверки проходят сотрудники автопарков и какие меры направлены на повышение безопасности пассажирских перевозок.

Средняя заработная плата водителей общественного транспорта в Астане составляет 600–700 тысяч тенге. Размер оплаты зависит от количества смен, отработанных часов, маршрута и соблюдения графика движения.

Работодатели формируют графики водителей в соответствии с Трудовым кодексом и Правилами перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом. Они устанавливают продолжительность смен, время отдыха и другие параметры с учетом требований охраны труда, санитарных норм и необходимости обеспечения безопасности движения.

В управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры уточнили, что ведомство не регулирует финансово-хозяйственную деятельность транспортных предприятий, в том числе вопросы сменности.

Медицинские службы автопарков ежедневно проверяют состояние водителей перед выходом на линию. Они проводят предрейсовые осмотры и оценивают физическое и психологическое состояние сотрудников. Водители также регулярно проходят профилактические обследования и переаттестации в рамках действующих нормативов.

Для контроля за обстановкой на маршруте перевозчики устанавливают в салонах автобусов и кабинах водителей системы видеонаблюдения.

Автопарки проводят инструктажи по безопасности, организуют курсы повышения квалификации водителей и обновляют подвижной состав. Управление транспорта контролирует соблюдение требований безопасности и техническое состояние автобусов.

— Таким образом, вопросы формирования графиков сменности, продолжительности труда и режима отдыха водителей находятся в ведении самих перевозчиков. Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры не регулирует эти аспекты деятельности автопарков. Они контролируют соблюдение общих требований безопасности, техническое состояние подвижного состава и исполнение нормативных актов, но не вмешиваются в организацию рабочего времени водителей, — сообщили в акимате.

Напомним, 2 июня в Астане пассажирский автобус въехал в столб на проспекте Республики.

Бригадами скорой медицинской помощи в стационары города было доставлено 15 человек. Из них госпитализированы трое. Остальные отпущены домой. Состояние госпитализированных оценивалось как стабильно тяжелое и крайне тяжелое.

Больше всех пострадала девочка 2017 года рождения. Ей была проведена ампутация нижних конечностей.

Позже водителя автобуса задержали.

12 июня в Астане снова произошло ДТП с общественным транспортом. Тогда столкновение с маршрутным автобусом допустил водитель легкового авто.