10:54, 12 Июнь 2025 | GMT +5
ДТП с автобусом снова произошло в Астане
Сегодня в Астане на проспекте Республики автобус столкнулся с легковым автомобилем, передает корреспондент агентства Kazinform.
— Водитель автомашины Toyota, следуя по проспекту Республики, при повороте направо, не убедившись в безопасности маневра, допустил столкновение с маршрутным автобусом Iveco, — сообщили в пресс-службе ДП Астаны.
Также в ведомстве пояснили, что в результате ДТП двое пассажиров автобуса после осмотра врачей были отпущены домой. Проводится проверка.
Ранее сообщалось, что в Казахстане растет число ДТП с участием детей: за год погибли 328 несовершеннолетних.
2 июня в Астане автобус с пассажирами врезался в опору табло, . Больше всех пострадала девочка, 2017 года рождения. Ей была проведена ампутация ног.