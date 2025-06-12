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    10:54, 12 Июнь 2025 | GMT +5

    ДТП с автобусом снова произошло в Астане

    Сегодня в Астане на проспекте Республики автобус столкнулся с легковым автомобилем, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Автобусная остановка, Астана, Автобус аялдамасы
    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    — Водитель автомашины Toyota, следуя по проспекту Республики, при повороте направо, не убедившись в безопасности маневра, допустил столкновение с маршрутным автобусом Iveco, — сообщили в пресс-службе ДП Астаны.

    Также в ведомстве пояснили, что в результате ДТП двое пассажиров автобуса после осмотра врачей были отпущены домой. Проводится проверка.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане растет число ДТП с участием детей: за год погибли 328 несовершеннолетних. 

    2 июня  в Астане автобус с пассажирами врезался в опору табло, . Больше всех пострадала девочка, 2017 года рождения. Ей была проведена ампутация ног. 

    Теги:
    ДТП Закон и право Полиция Автобус Астана
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
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