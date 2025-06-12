ДТП с автобусом снова произошло в Астане

— Водитель автомашины Toyota, следуя по проспекту Республики, при повороте направо, не убедившись в безопасности маневра, допустил столкновение с маршрутным автобусом Iveco, — сообщили в пресс-службе ДП Астаны.

Также в ведомстве пояснили, что в результате ДТП двое пассажиров автобуса после осмотра врачей были отпущены домой. Проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Казахстане растет число ДТП с участием детей: за год погибли 328 несовершеннолетних.

2 июня в Астане автобус с пассажирами врезался в опору табло, . Больше всех пострадала девочка, 2017 года рождения. Ей была проведена ампутация ног.



