РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:28, 05 Июнь 2025 | GMT +5

    В Казахстане растет число ДТП с участием детей: за год погибли 328 несовершеннолетних

    На днях в столице пассажирский автобус попал в ДТП, в результате чего ребенок получил тяжелейшие травмы. Врачи были вынуждены ампутировать 8-летней девочке обе ноги. Этот случай вызвал в обществе волну обсуждений детской безопасности на дорогах, передает корреспондент агентства Kazinform.

    дтп
    Фото: KABAR

    Согласно данным уполномоченного по правам ребенка в РК Динары Закиевой, ситуация остается крайне тревожной. За 2024 год в Казахстане в результате дорожно-транспортных происшествий погибли 328 детей, свыше 10 тысяч несовершеннолетних получили различные травмы. Только за первые пять месяцев 2025 года погибли 67 детей.

    — В целом, конечно, вопрос безопасности — один из острых. В этом году погибло уже 146 детей, из них около половины — в результате ДТП. В прошлом году произошло более 8 тысяч ДТП, много детей пострадали. Конечно, со стороны государства принимаются системные меры, законы. Но нужно помнить, что безопасность детей — это зона общей ответственности, — подчеркнула Динара Закиева.

    Сколько человек уже отбывают наказание за смертельные ДТП

    Как сообщили в Комитете уголовно-исполнительной системы МВД РК, по состоянию на май 2025 года в казахстанских колониях содержатся 635 человек, осужденных за ДТП, повлекшие тяжкий вред здоровью или смерть. Большая часть из них отбывает наказание в колониях-поселениях (минимальный режим) — 607 человек, 12 человек — в учреждении общего режима и 16 человек — при строгом режиме.

    — Распределение осужденных по колониям определяется судом и зависит от тяжести совершенного преступления, наличия смягчающих или отягчающих обстоятельств, а также характеристик личности самого осужденного. Нет отдельной статистики по делам с участием детей. Все такие преступления включаются в общую категорию транспортных преступлений с причинением тяжкого вреда или гибели, — пояснили в КУИС.

    По их словам, водители, которые находились в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, чаще попадают в учреждения с более строгим режимом.

    ДТП
    Коллаж: Canva

    Ответственность за смертельные ДТП

    Министерство внутренних дел РК напомнило гражданам о существующем уголовном наказании за нарушение правил дорожного движения, повлекшее гибель людей, предусмотренном статьями 345, 345-1 и 346 Уголовного кодекса РК.

    В зависимости от обстоятельств:

    • 1 погибший — до 5 лет лишения свободы (ст. 345 ч. 3);
    • 2 и более погибших — от 5 до 10 лет (ст. 345 ч. 4);
    • если водитель был пьян — до 7 лет (1 погибший), до 10 лет и пожизненный запрет на вождение (2 и более погибших) — ст. 345-1;
    • если водитель был пьян и лишен прав — от 7 до 10 лет, с пожизненным запретом на профессию (ст. 346 УК РК).

    — По закону, человек, совершивший преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобожден от уголовной ответственности, если примирится с потерпевшей стороной. Однако это не распространяется на случаи ДТП с летальным исходом, даже если между водителем и родственниками погибшего достигнуто примирение. Исключение предусмотрено только в тех случаях, если погибший был близким родственником самого водителя, — отметили в МВД.

    Все данные по тяжким ДТП с пострадавшими и погибшими аккумулируются в базе Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК. Однако в официальной системе не ведется отдельной статистики по наездам на детей. Такие дела входят в общую категорию «транспортных преступлений с тяжкими последствиями».

    ДТП
    Фото: freepik

    УДО — только через суд

    Вопросы условно-досрочного освобождения и замены наказания на более мягкое находятся исключительно в компетенции суда. Ходатайства могут подавать сами осужденные или их законные представители. Однако, по словам специалистов, в случае смертельных ДТП шансов на смягчение крайне мало.

    Последние случаи ДТП, в которых погибли дети:

    • Жанаозен, 12 марта 2025 года: автомобиль перевернулся на трассе, в результате чего пострадали пять человек. Двое детей скончались в приемном покое больницы. По факту аварии возбуждено уголовное дело по статье 345 УК РК.
    • Западно-Казахстанская область, 21 апреля 2025 года: на трассе «Переметное — Белес» столкнулись грузовик Jac N56 и легковой автомобиль ВАЗ-2110. Погибли дети 2008 и 2010 годов рождения.
    • Алматы, 2 апреля 2025 года: семилетняя девочка погибла под колесами грузовика, переходя дорогу по пешеходному переходу на глазах у матери.
    • Астана, март 2025 года: водитель грузового автомобиля, поворачивая направо, не уступил дорогу девочке, переходившей на разрешающий сигнал светофора. Ребенок погиб на месте происшествия.

    Цифры говорят о том, что тревожная тенденция гибели детей в дорожно-транспортных происшествиях сохраняется. Эти трагедии подчеркивают необходимость усиления мер по обеспечению безопасности дорожного движения, особенно в отношении детей, улучшению состояния дорог, установке необходимых дорожных знаков и светофоров, а также проведению профилактических мероприятий среди водителей и пешеходов.

    Ранее мы писали о том, что девочка, пострадавшая в ДТП в Астане, пришла в сознание.

    Теги:
    Динара Закиева ДТП Закон и право Дети Статистика
    Марал Кужубаева
    Марал Кужубаева
    Автор
    Сейчас читают