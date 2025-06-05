В Казахстане растет число ДТП с участием детей: за год погибли 328 несовершеннолетних

Согласно данным уполномоченного по правам ребенка в РК Динары Закиевой, ситуация остается крайне тревожной. За 2024 год в Казахстане в результате дорожно-транспортных происшествий погибли 328 детей, свыше 10 тысяч несовершеннолетних получили различные травмы. Только за первые пять месяцев 2025 года погибли 67 детей.

— В целом, конечно, вопрос безопасности — один из острых. В этом году погибло уже 146 детей, из них около половины — в результате ДТП. В прошлом году произошло более 8 тысяч ДТП, много детей пострадали. Конечно, со стороны государства принимаются системные меры, законы. Но нужно помнить, что безопасность детей — это зона общей ответственности, — подчеркнула Динара Закиева.

Сколько человек уже отбывают наказание за смертельные ДТП

Как сообщили в Комитете уголовно-исполнительной системы МВД РК, по состоянию на май 2025 года в казахстанских колониях содержатся 635 человек, осужденных за ДТП, повлекшие тяжкий вред здоровью или смерть. Большая часть из них отбывает наказание в колониях-поселениях (минимальный режим) — 607 человек, 12 человек — в учреждении общего режима и 16 человек — при строгом режиме.

— Распределение осужденных по колониям определяется судом и зависит от тяжести совершенного преступления, наличия смягчающих или отягчающих обстоятельств, а также характеристик личности самого осужденного. Нет отдельной статистики по делам с участием детей. Все такие преступления включаются в общую категорию транспортных преступлений с причинением тяжкого вреда или гибели, — пояснили в КУИС.

По их словам, водители, которые находились в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, чаще попадают в учреждения с более строгим режимом.

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Ответственность за смертельные ДТП

Министерство внутренних дел РК напомнило гражданам о существующем уголовном наказании за нарушение правил дорожного движения, повлекшее гибель людей, предусмотренном статьями 345, 345-1 и 346 Уголовного кодекса РК.

В зависимости от обстоятельств:

1 погибший — до 5 лет лишения свободы (ст. 345 ч. 3);

2 и более погибших — от 5 до 10 лет (ст. 345 ч. 4);

если водитель был пьян — до 7 лет (1 погибший), до 10 лет и пожизненный запрет на вождение (2 и более погибших) — ст. 345-1;

если водитель был пьян и лишен прав — от 7 до 10 лет, с пожизненным запретом на профессию (ст. 346 УК РК).

— По закону, человек, совершивший преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобожден от уголовной ответственности, если примирится с потерпевшей стороной. Однако это не распространяется на случаи ДТП с летальным исходом, даже если между водителем и родственниками погибшего достигнуто примирение. Исключение предусмотрено только в тех случаях, если погибший был близким родственником самого водителя, — отметили в МВД.

Все данные по тяжким ДТП с пострадавшими и погибшими аккумулируются в базе Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК. Однако в официальной системе не ведется отдельной статистики по наездам на детей. Такие дела входят в общую категорию «транспортных преступлений с тяжкими последствиями».

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УДО — только через суд

Вопросы условно-досрочного освобождения и замены наказания на более мягкое находятся исключительно в компетенции суда. Ходатайства могут подавать сами осужденные или их законные представители. Однако, по словам специалистов, в случае смертельных ДТП шансов на смягчение крайне мало.

Последние случаи ДТП, в которых погибли дети:

Жанаозен, 12 марта 2025 года: автомобиль перевернулся на трассе, в результате чего пострадали пять человек. Двое детей скончались в приемном покое больницы. По факту аварии возбуждено уголовное дело по статье 345 УК РК.

Западно-Казахстанская область, 21 апреля 2025 года: на трассе «Переметное — Белес» столкнулись грузовик Jac N56 и легковой автомобиль ВАЗ-2110. Погибли дети 2008 и 2010 годов рождения.

Алматы, 2 апреля 2025 года: семилетняя девочка погибла под колесами грузовика, переходя дорогу по пешеходному переходу на глазах у матери.

Астана, март 2025 года: водитель грузового автомобиля, поворачивая направо, не уступил дорогу девочке, переходившей на разрешающий сигнал светофора. Ребенок погиб на месте происшествия.

Цифры говорят о том, что тревожная тенденция гибели детей в дорожно-транспортных происшествиях сохраняется. Эти трагедии подчеркивают необходимость усиления мер по обеспечению безопасности дорожного движения, особенно в отношении детей, улучшению состояния дорог, установке необходимых дорожных знаков и светофоров, а также проведению профилактических мероприятий среди водителей и пешеходов.

Ранее мы писали о том, что девочка, пострадавшая в ДТП в Астане, пришла в сознание.