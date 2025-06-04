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    13:03, 04 Июнь 2025 | GMT +5

    ДТП с автобусом в Астане: пострадавшая девочка пришла в сознание

    Девочка, пострадавшая в аварии с участием автобуса 2 июня на проспекте Республики в Астане, пришла в сознание. Сейчас она находится в реанимации, врачи продолжают следить за ее состоянием, передает корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: freepik

    — Девочка остается в реанимации, но уже в сознании. Ее жизни ничего не угрожает благодаря врачам. Она находится под наблюдением. Сегодня, если будет улучшаться ее состояние, возможно, ее переведут в профильное отделение. Рядом будет находиться мама по уходу за ребенком, — сообщила пресс-секретарь управления общественного здравоохранения Айгерим Ардак.

    Для оказания дополнительной поддержки девочке и ее маме уже подключены психологи.

    Также стало известно, что женщина, ранее находившаяся в реанимации после ДТП, переведена в отделение политравмы. Ее состояние стабильное, угрозы жизни нет.

    Третий пострадавший остается в стационаре. Его состояние также стабильное, без ухудшений.

    Напомним, 2 июня в Астане автобус с пассажирами врезался в опору информационного табло. 

    В результате ДТП 15 пострадавших доставили в больницы города. Трое человек госпитализировали, в том числе девчочку 2017 года рождения, которой пришлось ампутировать нижние конечности.

    Водителя автобуса, с участием которого произошло дорожно-транспортное происшествие, задержали.

    Теги:
    Пострадавшие ДТП Автобус Астана
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
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