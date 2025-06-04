ДТП с автобусом в Астане: пострадавшая девочка пришла в сознание

— Девочка остается в реанимации, но уже в сознании. Ее жизни ничего не угрожает благодаря врачам. Она находится под наблюдением. Сегодня, если будет улучшаться ее состояние, возможно, ее переведут в профильное отделение. Рядом будет находиться мама по уходу за ребенком, — сообщила пресс-секретарь управления общественного здравоохранения Айгерим Ардак.

Для оказания дополнительной поддержки девочке и ее маме уже подключены психологи.

Также стало известно, что женщина, ранее находившаяся в реанимации после ДТП, переведена в отделение политравмы. Ее состояние стабильное, угрозы жизни нет.

Третий пострадавший остается в стационаре. Его состояние также стабильное, без ухудшений.

Напомним, 2 июня в Астане автобус с пассажирами врезался в опору информационного табло.

В результате ДТП 15 пострадавших доставили в больницы города. Трое человек госпитализировали, в том числе девчочку 2017 года рождения, которой пришлось ампутировать нижние конечности.

Водителя автобуса, с участием которого произошло дорожно-транспортное происшествие, задержали.