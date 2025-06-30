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    13:31, 30 Июнь 2025 | GMT +5

    ДТП с автобусом в Астане: пострадавшая девочка будет обучаться на дому

    Девочка, лишившаяся ног в результате недавнего ДТП с автобусом в Астане, будет проходить обучение на дому. Об этом сообщил министр просвещения РК Гани Бейсембаев, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Термины, образование
    Фото: freepik.com

    - По всем существующим законам ребенок должен будет обучаться на дому. После реабилитации, наверное, можно будет рассмотреть продолжение обучения и в школе. Это долгий процесс. Все-таки трагедия произошла недавно и поэтому сказать, что и как будет, не можем, - сказал министр в кулуарах совместного заседания палат Парламента.

    Он подчеркнул, что в первую очередь важно позаботиться о психическом и физическом здоровье ребенка, а уже затем — об академических знаниях.

    Напомним, 2 июня в Астане автобус с пассажирами врезался в опору информационного табло.

    В результате ДТП 15 пострадавших доставили в больницы города. Трое человек госпитализировали, в том числе девочку, 2017 года рождения, которой пришлось ампутировать ноги.

    Водителя автобуса, с участием которого произошло дорожно-транспортное происшествие, задержали.

    Ранее сообщалось, что семье девочки, потерявшей обе ноги в результате аварии автобуса в столице, акимат Астаны предоставит жилье. 

    Девочка также будет получать госпособие. Матери будет полагаться пособие по уходу за ребенком с инвалидностью.

    Теги:
    Минпросвещения РК ДТП Образование Астана
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
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