ДТП с 12 погибшими в Актюбинской области: дело передано в суд

Как сообщает пресс-служба Актюбинского областного суда, дело будет рассматриваться в специализированном межрайонном суде по уголовным делам области. Предварительное судебное заседание назначено на 29 декабря. Водителю грузовика предъявлено обвинение по части 4 статьи 345 Уголовного кодекса РК.

Напомним, ранее сообщалось, что в октябре в Актюбинской области произошло столкновение двух транспортных средств, в результате которого погибли 12 человек. Трагедия случилась вблизи села Белкопа Айтекебийского района.

Столкнулись грузовой автомобиль и пассажирская газель. Сообщалось, что трое выживших находятся в тяжелом состоянии.

После аварии часть трассы Самара — Шымкент была перекрыта.

МВД направило специальную группу для расследования ДТП в Актюбинской области.

Установлено, кто виноват в ДТП.

По поручению Премьер-министра Олжаса Бектенова была создана правительственная комиссия для расследования причин дорожно-транспортных происшествий, произошедших возле села Богетсай.