ДТП с 12 погибшими в Актюбинской области: дело передано в суд
В результате крупного дорожно-транспортного происшествия в Актюбинской области погибли оба водителя. По делу обвинение предъявлено водителю грузового автомобиля, передает корреспондент агентства Kazinform.
Как сообщает пресс-служба Актюбинского областного суда, дело будет рассматриваться в специализированном межрайонном суде по уголовным делам области. Предварительное судебное заседание назначено на 29 декабря. Водителю грузовика предъявлено обвинение по части 4 статьи 345 Уголовного кодекса РК.
Напомним, ранее сообщалось, что в октябре в Актюбинской области произошло столкновение двух транспортных средств, в результате которого погибли 12 человек. Трагедия случилась вблизи села Белкопа Айтекебийского района.
Столкнулись грузовой автомобиль и пассажирская газель. Сообщалось, что трое выживших находятся в тяжелом состоянии.
После аварии часть трассы Самара — Шымкент была перекрыта.
МВД направило специальную группу для расследования ДТП в Актюбинской области.
Установлено, кто виноват в ДТП.
По поручению Премьер-министра Олжаса Бектенова была создана правительственная комиссия для расследования причин дорожно-транспортных происшествий, произошедших возле села Богетсай.