ДТП на проспекте Аль-Фараби в Алматы: против свидетелей возбудили уголовное дело

В деле о смертельном ДТП на проспекте Аль-Фараби в Алматы следствие выделило отдельные эпизоды, связанные с действиями очевидцев и сотрудника полиции. Параллельно проверяется достоверность их первоначальных показаний о событиях, предшествовавших трагедии, передает Kazinform.

В рамках расследования уголовного дела о резонансном ДТП на проспекте Аль-Фараби следственные органы выделили в отдельное производство ряд материалов, связанных с действиями лиц, находившихся рядом с подсудимым в момент событий, предшествовавших аварии.

Об этом сообщил адвокат, ранее представлявший интересы семьи одной из погибших девушек, Мейирман Шекеев.

— В отношении свидетелей, которые находились рядом с обвиняемым, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 420 Уголовного кодекса — за дачу заведомо ложных показаний. Первоначально при допросе они утверждали, что обвиняемый не употреблял алкоголь. Однако впоследствии было установлено, что алкоголь все же был употреблен, а также выявлены дополнительные расчетные счета. Отдельно возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника, который также находился рядом с ними, — по статье 370, части 3 Уголовного кодекса РК (бездействие в условиях ЧП или повлекшее тяжкие последствия). В связи с этим следователь выделил указанные материалы в отдельное производство для дальнейшего расследования, — сообщил адвокат.

В прокуратуре города Алматы подтвердили факт начала отдельного расследования по эпизоду возможной дачи заведомо ложных показаний в рамках дела о ДТП.

— Следственным Управлением ДП г. Алматы расследуется уголовное дело по факту заведомо ложных показаний по ст. 420 ч.1 УК, в связи с расследованием дорожно-транспортного происшествия на проспекте Аль-Фараби. По результатам расследования органом уголовного преследования будет принято процессуальное решение в порядке, предусмотренном законодательством, — сообщили в городской прокуратуре.

Хронология трагедии

Смертельное ДТП произошло в ночь на 21 марта на проспекте Аль-Фараби в результате грубых нарушений правил дорожного движения. По данным следствия, водитель автомобиля Zeekr выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Mercedes. В результате аварии 29-летний водитель Mercedes и двое пассажиров (девушки в возрасте 20 и 22 лет) скончались на месте.

Сам водитель Zeekr получил телесные повреждения и был госпитализирован, после чего находился под конвоем. Позднее, после стабилизации состояния, его этапировали в следственный изолятор.

Установлено, что в момент аварии он находился в состоянии алкогольного опьянения легкой степени.

Происшествие вызвало широкий общественный резонанс. По факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 345 УК РК, предусматривающей наказание до 10 лет лишения свободы.

После трагедии заместитель начальника городского департамента полиции и ряд других должностных лиц были освобождены от занимаемых должностей. Кроме того, в отношении водителя одного из руководителей ДП возбуждено уголовное дело по факту бездействия.

Ход расследования был взят на контроль Главой государства.

В Алматы также были усилены меры по обеспечению безопасности дорожного движения: увеличено количество рейдов, внедрено негласное патрулирование, а также организованы фильтрационные посты для контроля за нарушениями ПДД.

Родные двух погибших в ДТП на Аль-Фараби просили не лишать свободы подсудимого.