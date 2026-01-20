Должность Государственного советника планируется упразднить в Казахстане

Он также заявил о том, что в Казахстане появится должность вице-президента.

— Упразднению подлежал часть аппаратных структур, обеспечивающих деятельность действующего парламента, а также должность государственного советника. Функционал, структура администрации Президента и системы ее управления будут реформированы в соответствии с политической необходимостью, — заявил Президент.