    13:36, 20 Январь 2026 | GMT +5

    Должность Государственного советника планируется упразднить в Казахстане

    Об этом заявил Президент Касым-Жомарт Токаев на пятом Национальном курултае, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Акорда

    Он также заявил о том, что в Казахстане появится должность вице-президента.

    — Упразднению подлежал часть аппаратных структур, обеспечивающих деятельность действующего парламента, а также должность государственного советника. Функционал, структура администрации Президента и системы ее управления будут реформированы в соответствии с политической необходимостью, — заявил Президент.

    Теги:
    Курултай Касым-Жомарт Токаев Президент Госсоветник РК Национальный курултай
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
