13:36, 20 Январь 2026 | GMT +5
Должность Государственного советника планируется упразднить в Казахстане
Об этом заявил Президент Касым-Жомарт Токаев на пятом Национальном курултае, передает корреспондент агентства Kazinform.
Он также заявил о том, что в Казахстане появится должность вице-президента.
— Упразднению подлежал часть аппаратных структур, обеспечивающих деятельность действующего парламента, а также должность государственного советника. Функционал, структура администрации Президента и системы ее управления будут реформированы в соответствии с политической необходимостью, — заявил Президент.