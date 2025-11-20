Долг 200 млн тенге: почему крупнейший молочный завод Казахстана не получает субсидий

Ранее в соцсетях завод казахской академии питания «Амиран» сообщил, что отрасль оказалась под угрозой из-за отсутствия субсидий со стороны региона в течение года. По данным компании, с 2024 года не производились выплаты за корма и молоко, а с 2025 года — не выделялись субсидии на семена и удобрения. Общая задолженность государства составляет около 200 млн тенге.

В компании отмечают, что работают в убыток, а текущая ситуация может негативно сказаться на производстве.

В управлении сельского хозяйства региона пояснили, что в 2024 году на субсидирование животноводства было выделено 12,3 млрд тенге, однако поступившие заявки от сельхозтоваропроизводителей составили 22,5 млрд тенге, что почти в два раза превышает предусмотренное финансирование. В результате образовалась задолженность по неоплаченным заявкам.

В 2025 году на субсидирование животноводства из местного бюджета выделено 10,2 млрд тенге, которые полностью направлены на погашение задолженности по заявкам 2024 года.

— С начала 2025 года, в связи с отсутствием выделенного бюджетного финансирования, заявки, поданные в этом году, остаются неоплаченными. Оплата будет производиться в порядке очередности по мере поступления средств. На текущий день по субсидированию направления животноводства поступило и одобрено 1608 заявок на общую сумму 9,2 млрд тенге, — пояснил глава управления Галым Токпеисов.

По его словам, от ТОО «ЗКАП Амиран» подано 12 заявок на удешевление стоимости производства молока на сумму 214 млн тенге, а также одна заявка на приобретение импортного племенного маточного поголовья крупного рогатого скота на сумму 7,6 млн тенге — всего 221,6 млн тенге. Кроме того, подано 3 заявки по направлению стоимости удобрений на общую сумму 21,9 млн тенге.

— Указанные заявки приняты и находятся в листе ожидания и будут оплачены в порядке очередности при поступлении дополнительных бюджетных средств, — подчеркнул он.

Токпеисов заявил, что задержка выплат связана исключительно с недостатком лимита бюджетных средств. Управление уже направило предложения о дополнительном финансировании, а все обязательства государства перед заявителями сохраняются. Выплаты будут произведены в полном объеме по мере финансирования.

Кроме того, согласно внесенным изменениям в нормативно-правовые акты, субсидии по направлению «Удешевление стоимости затрат на корма поголовью сельскохозяйственных животных» предоставляются исключительно при наступлении особых условий:

при объявлении чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера в соответствии со статьей 48 Закона Республики Казахстан «О гражданской защите»;

либо при наступлении аномальных погодных условий, оказавших негативное влияние на заготовку кормов, что должно быть подтверждено официальной справкой о погодных условиях, выданной РГП «Казгидромет» Министерства экологии и природных ресурсов РК.

В Алматинской области в 2024–2025 годах таких оснований не зафиксировано, поэтому финансирование по данному направлению не выделялось.

Недавно депутат Сергей Карплюк в ходе заседания Сената поднял проблему многолетней задолженности государства по субсидиям перед фермерами.

Ранее Минсельхоз РК сообщило, что задолженность по всем видам субсидий в агропромышленном комплексе составляет 341,3 млрд тенге, из которых 152,2 млрд тенге приходится на субсидирование процентных ставок по кредитам.