Задолженность по субсидиям в Казахстане погашается поэтапно — МСХ

— Задолженность по субсидиям наблюдается практически во всех регионах страны. Наибольший объем зафиксирован в Акмолинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях — совокупно 173,7 млрд тенге, что составляет 51% от общей суммы. При этом задолженность по субсидиям постепенно сокращается: только в текущем году погашено 148,5 млрд тенге долгов, — говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что в соответствии с Законом РК «О государственном регулировании агропромышленного комплекса и сельских территорий» выплата субсидий осуществляется местными исполнительными органами.

— С 2023 года все расходы на субсидирование аграрного сектора переданы в ведение местных бюджетов в рамках закона о трансфертах общего характера. На 2025 год в местных бюджетах на субсидирование АПК предусмотрено 433,6 млрд тенге, часть которых направляется на погашение задолженности по «листам ожидания» прошлых лет, — подчеркивают в Минсельхозе страны.

Министерство сельского хозяйства рекомендовало акиматам регионов изыскивать дополнительные средства для ускорения выплат — в том числе за счет перераспределения средств в рамках действующих программ и иных внутренних резервов.

С учетом ограниченных возможностей местных бюджетов Правительство Казахстана оказывает дополнительную поддержку за счет средств республиканского резерва.

— Так, в 2024 году было направлено 10 млрд тенге на субсидирование сахарной свеклы, сданной на переработку. В 2025 году выделено дополнительно 57,8 млрд тенге, из которых 48,4 млрд тенге направлены на субсидирование стоимости удобрений, а 9,4 млрд тенге — на поддержку производителей сахарной свеклы, — отметили в МСХ.

Выплаты субсидий сельхозтоваропроизводителям продолжаются в плановом режиме. Министерство сельского хозяйства совместно с акиматами регионов ведёт системную работу по сокращению задолженности и повышению прозрачности механизма субсидирования. Главная цель — своевременная поддержка фермеров и создание устойчивых финансовых условий для развития агропромышленного комплекса.

В министерстве отмечают, что в последние два года в аграрной отрасли внедрена практика льготного кредитования и лизинга сельхозтехники, что позволяет фермерам обновлять парк машин, повышать производительность и снижать себестоимость продукции. Эти меры, наряду с субсидиями, способствуют развитию устойчивого и конкурентоспособного аграрного сектора.

Ранее Минсельхоз сообщал, что Казахстан полностью обеспечит себя хлебом и мукой.