В Казахстане сложилась многолетняя хроническая задолженность перед фермерами по субсидиям — депутат

Сенатор отметил, что в рамках трансфертов общего характера предусмотрены расходы на реализацию программ субсидирования агропромышленного комплекса на предстоящие три года в сумме 2 трлн тенге.

— Сумма действительно колоссальная, так и сельскохозяйственная отрасль у нас позиционируется как один из флагманов экономики. Перед аграриями стоят важные задачи развития отрасли с более высокими переделами. И субсидии — это один из инструментов решения поставленных задач. Однако в стране сложилась многолетняя хроническая задолженность по субсидиям, особенно значительна она в зерносеющих регионах. Так, на 1 октября текущего года по Акмолинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областям долги по субсидиям уже превысили 170 млрд тенге, — сообщил Сергей Карплюк.

Также, по его словам, в Костанайской области с 2023 года по текущий период сложилась задолженность по субсидиям в объеме 83,6 млрд тенге.

Вместе с тем, в рамках трансфертов общего характера на реализацию программ субсидирования на 2026 год предусмотрено выделение 85 млрд тенге.

— Ежегодная потребность в средствах субсидирования агропромышленного комплекса области в два раза превышает суммы выделяемых бюджетных средств. На этапе формирования потребности в средствах субсидирования в Министерство сельского хозяйства была заявлена потребность на 2026 год в объеме 142 млрд тенге. В том числе была предусмотрена годовая потребность по всем направлениям субсидирования и суммы имеющейся задолженности. Однако заявленная потребность в финансировании была отклонена. Выделяемые на 2026 год 85 млрд тенге, в полном объеме будут израсходованы на погашение имеющейся задолженности. Платежи предстоящего года закрываться не будут, что соответственно образует очередную задолженность, — отметил сенатор.

Он также напомнил, что по программам субсидирования прием заявок будет осуществляется до 20 декабря текущего года. В связи с чем, до конца года суммы невыплаченных обязательств будут только увеличиваться.

— Аграрии не могут получить субсидии уже в течение двух лет, в связи с чем, отсутствуют средства на создание и расширение производств, приобретение новой сельхозтехники и оборудования. Аграрии вынуждены расставлять приоритеты прежде, чем думать о крупном вложении инвестиций — вложиться в ГСМ, семена, удобрения или увеличение зарплаты, — добавил Карплюк.

Ранее Минсельхоз РК сообщило, что задолженность по всем видам субсидий в агропромышленном комплексе составляет 341,3 млрд тенге, из которых 152,2 млрд тенге приходится на субсидирование процентных ставок по кредитам.