Дипломатия — инструмент защиты интересов государства — Президент Казахстана

— Если в экономике одну программу или концепцию можно заменить другими программными документами, что, к сожалению, часто происходит у нас, то подписи на международных договорах отзыву, как правило, не подлежат. Что написано пером, не вырубишь топором. В нашем понимании, дипломатия — это важнейший, можно сказать, безальтернативный инструмент достижения компромиссов, согласия, но не путь, ведущий к конфликту и перебранке, — отметил Глава государства.

Президент подчеркнул, что любой конфликт может быть преодолен при наличии истинного желания и надлежащего профессионализма.

— Само появление таких соглашений — это дипломатическая инновация, исходящая из глубокого понимания президентом Трампом исторического контекста и современных политических реалий. Уверен в правильности решения стать стороной Авраамских соглашений, которые призваны содействовать установлению прочного мира на Ближнем Востоке, — заявил Президент.

Напомним, что 5–6 ноября 2025 года Президент Токаев совершил визит в Соединенные Штаты Америки. Во время встречи с президентом США Дональдом Трампом стало известно, что он не против посетить Казахстан.

