    13:44, 20 Январь 2026 | GMT +5

    Дипломатия — инструмент защиты интересов государства — Президент Казахстана

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе V заседания Национального курултая подчеркнул важность дипломатии как ключевого инструмента защиты долгосрочных интересов государства, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Ұлттық құрылтай
    Фото: Акорда

    — Если в экономике одну программу или концепцию можно заменить другими программными документами, что, к сожалению, часто происходит у нас, то подписи на международных договорах отзыву, как правило, не подлежат. Что написано пером, не вырубишь топором. В нашем понимании, дипломатия — это важнейший, можно сказать, безальтернативный инструмент достижения компромиссов, согласия, но не путь, ведущий к конфликту и перебранке, — отметил Глава государства.

    Президент подчеркнул, что любой конфликт может быть преодолен при наличии истинного желания и надлежащего профессионализма.

    — Само появление таких соглашений — это дипломатическая инновация, исходящая из глубокого понимания президентом Трампом исторического контекста и современных политических реалий. Уверен в правильности решения стать стороной Авраамских соглашений, которые призваны содействовать установлению прочного мира на Ближнем Востоке, — заявил Президент.

    Напомним, что 5–6 ноября 2025 года Президент Токаев совершил визит в Соединенные Штаты Америки. Во время встречи с президентом США Дональдом Трампом стало известно, что он не против посетить Казахстан.

    С текстовой трансляцией заседания можно ознакомиться по ссылке.

    Теги:
    Курултай Касым-Жомарт Токаев Президент Национальный курултай
    Адиль Саптаев
    Автор
