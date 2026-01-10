Диких животных в ВКО «угощают» вакцинами от бешенства

К примеру, рыжую гостью недавно заметили в Усть-Каменогорске.

В регионе отмечают такие контакты создают риски не только для людей, но и для сельскохозяйственных животных.

Как сообщил руководитель управления ветеринарии ВКО Рамиль Сагандыков, в районах области была проведена масштабная профилактическая работа в природной среде обитания хищников.

— Мы распространили порядка 15 тысяч доз болюсной вакцины в местах, где обитают лисы и волки, а также на территориях, где ранее фиксировались случаи нападения диких животных, — рассказал он.

Профилактические мероприятия охватили Тарбагатайский район, Глубоковский район и район Алтай. Специалисты подчеркивают: болюсная вакцина закладывается в виде приманок и предназначена именно для диких животных — такой метод позволяет формировать иммунитет без прямого контакта с человеком.

Поводом для усиленного внимания стал зафиксированный в прошлом году случай бешенства среди крупного рогатого скота. Очаг выявили в Тарбагатайском районе, в сельском округе Акжар. Болезнь обнаружили у коровы и собаки.

По данным ветеринарной службы, причиной заражения стал укус лисы.

— Это был единичный случай, однако он наглядно показал, что цепочка передачи вируса может затронуть и домашний скот, — отметил Рамиль Сагандыков.

После подтверждения диагноза специалисты провели весь комплекс терминально-профилактических и карантинных мероприятий, что позволило не допустить дальнейшего распространения инфекции.

В ветеринарной службе подчеркивают, что увеличение числа выходов лис к людям связано с поиском легкого корма и изменением условий обитания. В этой связи жителей региона просят не подкармливать диких животных, избегать контактов с ними и незамедлительно сообщать в службы при подозрительном поведении зверей.

Профилактика в дикой природе, отмечают специалисты, остается ключевым инструментом защиты — она позволяет снизить риск возникновения новых очагов бешенства и предотвратить угрозу для людей и животных.

Ранее мы рассказывали, что в лесах области Абай усилили профилактику бешенства среди диких животных.