Лиса на окраине Усть-Каменогорска: почему дикие животные все чаще выходят к людям

Сообщения о диком животном горожане направили волонтёрам, опасаясь за безопасность — и свою, и самой лисицы.

По словам местных жителей, рыжая гостья появляется на улицах уже не в первый раз. Похоже на то, что она живет здесь уже больше недели.

В общественном фонде защиты прав животных «Дворянин» пояснили — просьбы об отлове действительно поступали, но оснований для вмешательства не было.

— Ловить имеет смысл только травмированное или явно больное животное. В данном случае лиса выглядела здоровой, вела себя осторожно и избегала контакта с людьми, — пояснили зоозащитники.

В Отряде оперативного реагирования лесного и охотничьего хозяйства уточнили, что официальных обращений по этому случаю не поступало. Но специалисты отмечают, что подобные ситуации для Восточного Казахстана — уже не редкость.

Прошлым летом и осенью жители региона сталкивались с выходами медведей — хищников видели вблизи пасек, дачных массивов и даже на центральных улицах Серебрянска и Риддера.

С наступлением зимы косолапые ушли в спячку, однако к населённым пунктам начали подходить лисы.

Так, ранее жители села Бобровка в Глубоковском районе жаловались на ночные набеги лисиц на птичники. По оценкам специалистов, в природной среде корма тогда хватало, а появление зверя рядом с жильём могло указывать на возраст или ослабленное состояние животного.

— В лесу сейчас есть и мыши, и птица. Если лиса идет в деревню, значит, ей проще добыть корм там. Как правило, это либо старая, либо ослабленная особь, — поясняет охотовед Мурат Раисов.

В Бобровке в течение трех дней после обращений лису удалось поймать живоловушкой и вывезти в лес, в естественную среду обитания.

По словам специалистов, в Усть-Каменогорске ситуация развивается по схожему сценарию.

— Зверь вышел к людям не из-за агрессии, а в поисках легкого корма. Зачем охотиться на мышей, если рядом мусорные контейнеры. Как правило, такие лисы вскоре возвращаются в лес, — пояснил инспектор оперативного отряда лесного и охотничьего хозяйства Управления природных ресурсов ВКО Вадим Литвиненко.

Экологи и охотоведы подчеркивают, что рост числа подобных случаев связан сразу с несколькими факторами — мягкой зимой, доступностью пищевых отходов и расширением городской застройки вплотную к лесным массивам.

Жителей в таких ситуациях призывают не подкармливать диких животных, не приближаться к ним. А при необходимости обращаться в экстренные службы.

Ранее специалисты беспокоились, что часть медведей рискует не уйти в спячку из-за нехватки корма.

Но пока за снежный период жители увидели только одного медвежонка.