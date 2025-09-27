В ВКО часть медведей рискует не уйти в спячку из-за нехватки корма

Причина — дефицит корма в лесу. В тех районах, где сейчас медведи подбираются близко к жилым зонам, урожай ягод оказался крайне скудным. Меньше уродилось и кедровых шишек, плодов, поэтому звери продолжают искать пропитание у населённых пунктов.

— Если животное не успеет накопить достаточно жира, оно не заляжет в берлогу. Такие медведи становятся шатунами и представляют опасность для людей, — сообщили в управлении природных ресурсов и регулирования природопользования ВКО.

Фото жителей, очевидцев

Жители живут в страхе

С начала весны в регионе фиксируются массовые обращения. Медведей видели в Риддере, Серебрянске, сёлах Поперечное, Михайловка, а также в Уланском и Глубоковском районах. По ночам люди боятся выходить из домов, а некоторые сельчане пытаются отпугивать животных светом и громкими звуками.

— Жалобы от жителей поступают каждую неделю. Наши инспекторы выезжают на место, применяют световые и звуковые устройства, устанавливают электропастухи. Мы не ликвидируем животных — они находятся под охраной государства, поэтому наша задача в том, чтобы отпугнуть их от населённых пунктов, — рассказал инспектор оперативного отряда лесного и охотничьего хозяйства Вадим Литвиненко.

Почему их стало больше

По данным специалистов, численность популяции действительно растёт. В этом году многие медведицы принесли по трое медвежат, что редкость для региона. Однако взрослые самцы выгоняют молодняк, и те чаще оказываются вблизи людей.

— В Риддере и Поперечном в основном бродят двух-трёхлетние особи. Они меньше представляют угрозу, но именно они чаще приходят в города, — отметил начальник отряда оперативного реагирования Ермек Багланулы.

Что привлекает животных

Хищники ищут лёгкую добычу. Недостаток ягод и шишек подталкивает их к пасекам и дворам, где содержатся животные.

— Пасечники часто сами провоцируют беду. Выбрасывают медовые срезки под кусты или не косят траву возле ульев. Для медведя это прямое приглашение. Элементарная установка электропастуха решила бы проблему, но люди не всегда готовы тратить средства, — отметил Вадим Литвиненко.

Кроме того, на окраинах сёл остаются останки сельхозживотных, которые также привлекают хищников. Есть случаи, когда медведи после этого нападали на скот. В Серебрянске зверей дополнительно манят запахи из рыбных цехов.

— Медведь легко переплывает водохранилище, если чувствует запах рыбы. Он идёт туда, где проще добыть пищу, — пояснил инспектор.

Фото жителей, очевидцев

Как обезопасить себя

По закону отстрел возможен только при прямой угрозе жизни. Идея усыпления животных малореалистична. Препарат начинает действовать не сразу, а точную дозу рассчитать сложно. Поэтому основной акцент делается на профилактику.

— Чтобы снизить риск встречи, грибникам советуем не углубляться в лес, а собирать грибы на окраинах. При передвижении лучше разговаривать или петь. Зверь услышит и уйдёт заранее. И, конечно, не оставлять после себя мусор — запахи привлекают медведей, — подчеркнули в оперативном отряде.

Специалисты отмечают, ситуация остаётся напряжённой, и пока есть риск появления зимой медведей-шатунов.

