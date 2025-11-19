На трассе в ВКО заметили одинокого медвежонка

На любительских кадрах видно, как маленький хищник вышел к трассе и затем побежал к деревьям. При этом рядом матери нет. Специалисты отмечают, появление детеныша в одиночку поздней осенью — тревожный сигнал.

— Нам вызов еще не поступал, но этим вопросом займемся. Скорее всего, если медвежонок остался без матери, придется его вылавливать. И также, как прошлого медвежонка с Риддера, договариваться с Левобережным этнопарком — зоопарком, и везти туда. Один он в природе не выживет, — рассказали в оперативном отряде лесного хозяйства ВКО.

В ведомстве уточнили, что переживать о том, что медведь еще не ушел в спячку, преждевременно.

— По календарю еще осень, несмотря на выпавший снег. Медведи могут догуливать жир и живут по своим биологическим часам. Сложнее другое — медвежонок один. Он маленький, и в этом возрасте находится строго под присмотром. Значит, с медведицей что-то случилось. Такого, что мама уснула, а медвежонок сбежал из берлоги, быть не может, — подчеркнули в оперотряде.

Сейчас специалисты собирают информацию о месте появления зверька. Зоозащитники же напоминают, что любое появление диких животных возле дорог — потенциальная опасность как для них, так и для людей.

Ранее сообщалось, что медвежонка, найденного в Риддере, привезли в зоопарк Усть-Каменогорска. А до этого мы рассказывали, что часть медведей в ВКО рискует не уйти в спячку из-за нехватки корма.