В лесах области Абай усилили профилактику бешенства среди диких животных

Вдоль звериных троп в лесном массиве были разложены специальные брикеты с вакциной. Такая форма иммунизации применяется для защиты популяции диких плотоядных, прежде всего, лис, волков и енотовидных собак, которые чаще всего становятся переносчиками опасного вируса.

— Вакцина находится внутри кормового брикета и безопасна для животных. При поедании формируется иммунитет, что позволяет разорвать цепочку распространения заболевания в природной среде, — пояснили в резервате.

Мероприятия проводятся государственными инспекторами «Семей орманы» совместно со специалистами ветеринарной службы. Препараты для иммунизации были предоставлены ветеринарной службой область Абай.

Параллельно с работой в лесу специалисты усилили профилактику и среди населения. В сельских округах прошли разъяснительные встречи, на которых жителям напомнили о признаках бешенства у животных, правилах поведения при контакте с дикой фауной и необходимости своевременно сообщать о подозрительных случаях.

— Бешенство остаётся смертельно опасным заболеванием, и его профилактика в дикой природе — ключевой элемент защиты людей и домашних животных, — отметили ветеринарные специалисты.

В резервате подчеркивают, что подобные мероприятия проводятся на регулярной основе и являются частью комплексной системы биобезопасности, направленной на сохранение экологического баланса и предотвращение угроз для населения.

Ранее сообщалось, что ограничение введено из-за бешеной лисы в одном из сел Акмолинской области.