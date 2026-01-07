РУ
    20:00, 06 Январь 2026 | GMT +5

    В лесах области Абай усилили профилактику бешенства среди диких животных

    В государственном лесном природном резервате «Семей орманы» проводят профилактические мероприятия, направленные на предотвращение распространения бешенства среди диких животных, передает корреспондент агентства Kazinform.

    п
    Фото: pixabay

    Вдоль звериных троп в лесном массиве были разложены специальные брикеты с вакциной. Такая форма иммунизации применяется для защиты популяции диких плотоядных, прежде всего, лис, волков и енотовидных собак, которые чаще всего становятся переносчиками опасного вируса.

    — Вакцина находится внутри кормового брикета и безопасна для животных. При поедании формируется иммунитет, что позволяет разорвать цепочку распространения заболевания в природной среде, — пояснили в резервате.

    Мероприятия проводятся государственными инспекторами «Семей орманы» совместно со специалистами ветеринарной службы. Препараты для иммунизации были предоставлены ветеринарной службой область Абай.

    Параллельно с работой в лесу специалисты усилили профилактику и среди населения. В сельских округах прошли разъяснительные встречи, на которых жителям напомнили о признаках бешенства у животных, правилах поведения при контакте с дикой фауной и необходимости своевременно сообщать о подозрительных случаях.

    — Бешенство остаётся смертельно опасным заболеванием, и его профилактика в дикой природе — ключевой элемент защиты людей и домашних животных, — отметили ветеринарные специалисты.

    В резервате подчеркивают, что подобные мероприятия проводятся на регулярной основе и являются частью комплексной системы биобезопасности, направленной на сохранение экологического баланса и предотвращение угроз для населения.

    Ранее сообщалось, что ограничение введено из-за бешеной лисы в одном из сел Акмолинской области.

