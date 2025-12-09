РУ
    22:31, 08 Декабрь 2025 | GMT +5

    Ограничение введено из-за бешеной лисы в одном из сел Акмолинской области

    После контакта домашних животных с бешеной лисой в селе Еркиншилик Ерейментауского района Акмолинской области для профилактики заболевания введено ограничение, передает корреспондент агентства Kazinform.

    а
    Фото: pixabay

    Ситуацию прокомментировал заместитель руководителя управления ветеринарии Акмолинской области Агибай Сыздыков. 

    По словам собеседника, в селе Еркиншилик Ерейментауского района лиса забежала во дворы и контактировала с домашними животными. После проверки животное оказалось бешеным. 

    — Теперь для профилактики бешенства среди животных в селе введено ограничение. Провели ветеринарные мероприятия, во дворах сделали дезинфекцию. Лисы, волки, шакалы являются переносчиками бешенства. И дикие животные передают болезнь домашним. Такая угроза была. Теперь ведется наблюдение за домашними животными, — поделился Агибай Сыздыков. 

    В других районах, по заверениям заместителя главного государственного ветеринарного врача области, все спокойно. Но тем не менее, в соцсетях появляется все больше видео, на которых лисы забегают в населенные пункты и даже нападают на людей. Так, в минувшие выходные жители Буландынского района пожаловались на лису, которая вступила в схватку с собакой. Еще одна — покусала местную жительницу. 

    По мнению Агибая Сыздыкова, возможны две причины появления лис в населенных пунктах — либо животное больное, либо ищет пропитания.

    Между тем, главный государственный санитарный врач Акмолинской области Серик Омарханов отметил, что всего в регионе было лишь два обращения людей, которых укусила лиса. Одно из них — из того самого Ерейментауского района. Второе — из Есильского. Теперь каждый из обратившихся получит в течение нескольких месяцев курс антирабической вакцины. В случае если лиса была исследована и оказалась не зараженной, лечение прекращается.

    Напомним, ранее сообщалось, что в СКО лиса напала на школьника. Дикие лисы нападают также на жителей Костанайской области. 

    Оксана Матасова
    Оксана Матасова
    Автор
