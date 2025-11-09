Дикие лисы нападают на жителей Костанайской области: создана рабочая группа

Как сообщили в областной прокуратуре, специалисты ведут постоянный мониторинг, а число обращений граждан по фактам появления диких животных продолжает расти.

— 22 октября 2025 года на промышленной территории предприятия ТОО «Эталон» сотрудница службы безопасности обнаружила дикое животное. Проявив любопытство, женщина начала видеосъемку на личный мобильный телефон и попыталась установить контакт с животным. В ответ зверь проявил агрессию, — говорится в заявлении.

Пострадавшая была доставлена в приемное отделение Житикаринской районной больницы, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь, включая профилактическую вакцинацию. Госпитализация не потребовалась — состояние женщины стабильное.

Позднее видеозапись инцидента оказалась у третьих лиц и 5 ноября начала активно распространяться в мессенджерах и социальных сетях.

— На сегодняшний день в районе создана рабочая группа с участием представителей акимата, прокуратуры, отдела полиции, ветеринарной службы, инспекции и охотничьего общества. Кроме того, в постоянном режиме функционирует call-центр 109, принимающий обращения граждан, в том числе по фактам появления диких животных в населенных пунктах, — сообщили прокуроры.

По состоянию на 8 ноября 2025 года поступило четыре обращения о случаях выхода диких животных на территорию населенных пунктов. Все они приняты в работу и находятся под контролем компетентных органов.

Ранее стало известно, что в регионах области фиксируется выход лис в населенные пункты.