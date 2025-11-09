РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:16, 08 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Диких лис заметили в населенных пунктах Костанайской области

    Животных наблюдают в Житикаринском районе Костанайского региона. Сообщается о случае нападения на человека, передает корреспондент агентства Kazinform

    п
    Фото: pexels

    Акимат Житикаринского района подтвердил факт нападения дикого животного на человека. Пострадавшему оказана необходимая медицинская помощь, проведена вакцинация. Состояние стабильное, госпитализация не потребовалась.

    В управлении ветеринарии отметили, что жители должны проявлять осторожность — несмотря на предупреждения и раздачу памяток, некоторые граждане продолжают самостоятельно подбирать и привозить диких животных в населенные пункты. Специалисты подчеркивают: такие действия опасны и могут привести к заражению.

    По информации инспекции лесного хозяйства и животного мира, ситуация находится под постоянным контролем. Ведомство ведет мониторинг и разъясняет, что случаи выхода животных к людям участились из-за роста их численности и сокращения естественных мест обитания.

    Службы призывает граждан не приближаться к диким животным, а при укусах, царапинах или других травмах — немедленно обращаться за медицинской помощью.

    Ранее в Мангистауской области от бешенства скончалась местная жительница. Ее укусила кошка.

     

    Теги:
    Костанайская область Животные Нападение
    Дарья Аверченко
    Дарья Аверченко
    Автор
    Сейчас читают