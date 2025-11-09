Диких лис заметили в населенных пунктах Костанайской области

Акимат Житикаринского района подтвердил факт нападения дикого животного на человека. Пострадавшему оказана необходимая медицинская помощь, проведена вакцинация. Состояние стабильное, госпитализация не потребовалась.

В управлении ветеринарии отметили, что жители должны проявлять осторожность — несмотря на предупреждения и раздачу памяток, некоторые граждане продолжают самостоятельно подбирать и привозить диких животных в населенные пункты. Специалисты подчеркивают: такие действия опасны и могут привести к заражению.

По информации инспекции лесного хозяйства и животного мира, ситуация находится под постоянным контролем. Ведомство ведет мониторинг и разъясняет, что случаи выхода животных к людям участились из-за роста их численности и сокращения естественных мест обитания.

Службы призывает граждан не приближаться к диким животным, а при укусах, царапинах или других травмах — немедленно обращаться за медицинской помощью.

Ранее в Мангистауской области от бешенства скончалась местная жительница. Ее укусила кошка.