    22:55, 03 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Жительница Мангистауской области скончалась от бешенства после укуса бродячей кошки

    По данным областного департамента санитарно-эпидемиологического контроля, женщина своевременно не обратилась за медицинской помощью, что привело к трагическим последствиям, передает корреспондент агентства Kazinform.

    кошка мысық
    Фото: Адлет Беремкулов/ Kazinform

    Как сообщили в департаменте, с начала текущего года в области зарегистрировано более 1300 случаев укусов, нанесенных животными. За девять месяцев 1351 человек обратился за прививкой против бешенства. Из этого числа 52 процента составляют дети, 4,4 процента — подростки, а 43,4 процента — взрослые.

    — В большинстве случаев нападающими оказываются собаки, на их долю приходится 64,7 процента всех инцидентов. Укусы кошек составляют 34,1 процента. От укусов собак пострадали 823 человека, от укусов кошек — 461 человек, а от укусов других животных — 67 человек, — говорится в официальном сообщении.

    Вакцина против бешенства была введена 801 человеку, а еще 544 пациентам сделали инъекции иммуноглобулина — препарата, применяемого в случаях высокого риска заражения в зависимости от тяжести и расположения раны.

    Специалисты настоятельно призывают: при любых укусах, царапинах или попадании слюны животного на кожу необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью и строго соблюдать назначенный врачами график прививок.

    Ранее мы писали о том, что более 30 человек пострадали от укусов бешеных животных в Костанайской области. 

