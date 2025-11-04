Жительница Мангистауской области скончалась от бешенства после укуса бродячей кошки

Как сообщили в департаменте, с начала текущего года в области зарегистрировано более 1300 случаев укусов, нанесенных животными. За девять месяцев 1351 человек обратился за прививкой против бешенства. Из этого числа 52 процента составляют дети, 4,4 процента — подростки, а 43,4 процента — взрослые.

— В большинстве случаев нападающими оказываются собаки, на их долю приходится 64,7 процента всех инцидентов. Укусы кошек составляют 34,1 процента. От укусов собак пострадали 823 человека, от укусов кошек — 461 человек, а от укусов других животных — 67 человек, — говорится в официальном сообщении.

Вакцина против бешенства была введена 801 человеку, а еще 544 пациентам сделали инъекции иммуноглобулина — препарата, применяемого в случаях высокого риска заражения в зависимости от тяжести и расположения раны.

Специалисты настоятельно призывают: при любых укусах, царапинах или попадании слюны животного на кожу необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью и строго соблюдать назначенный врачами график прививок.

Ранее мы писали о том, что более 30 человек пострадали от укусов бешеных животных в Костанайской области.