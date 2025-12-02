В СКО лиса напала на школьника

По его словам, он шел домой со своей собакой, когда лиса атаковала сзади и попыталась укусить его за ногу. Животное порвало ему штаны и укусило за руку. Также лиса набросилась и на его собаку, после чего убежала.

Сейчас подросток проходит лечение против бешенства.

В последнее время в регионе участились случаи, когда лисы заходят в населенные пункты.

По данным специалистов управления природных ресурсов и регулирования природопользования СКО, появление лис в селах с наступлением холодов — обычное явление. Их численность в области не увеличилась. Кроме того, отстрел этих диких животных в населенных пунктах запрещен: охота разрешена только на специальных охотничьих угодьях, в сезон и при наличии разрешительных документов.

Фото: Әлеуметтік желіден

— Для профилактики бешенства среди диких животных, таких как лисы и корсаки, проводится вакцинация. Ветеринары районов раскладывают в местах их передвижения специальные вакцинные брикеты. Ранее было распределено 10 тысяч доз, в этом месяце в леса будет доставлено еще около 15 тысяч брикетов, — сообщил начальник отдела охотничьего и рыбного хозяйства управления Михаил Никитин.

По его словам, в этом году Национальный референтный центр по ветеринарии провел мониторинг дикой фауны в Есильском, Тайыншинском и Мамлютском районах. Исследования не выявили случаев бешенства среди животных.

— В целом, эпизоотическая ситуация по бешенству и другим инфекционным заболеваниям животных в области стабильная, — отметил Михаил Никитин.

Ранее сообщалось, что жительница Мангистауской области скончалась от бешенства после укуса бродячей кошки.