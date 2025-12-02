РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    17:51, 02 Декабрь 2025 | GMT +5

    В СКО лиса напала на школьника

    В Северо-Казахстанской области лиса набросилась на подростка, который вечером возвращался из школы, передает корреспондент агентства Kazinform.

    түлкі
    Фото: Түркістан өңірлік коммуникация қызметі

    По его словам, он шел домой со своей собакой, когда лиса атаковала сзади и попыталась укусить его за ногу. Животное порвало ему штаны и укусило за руку. Также лиса набросилась и на его собаку, после чего убежала. 

    Сейчас подросток проходит лечение против бешенства.

    В последнее время в регионе участились случаи, когда лисы заходят в населенные пункты.

    По данным специалистов управления природных ресурсов и регулирования природопользования СКО, появление лис в селах с наступлением холодов — обычное явление. Их численность в области не увеличилась. Кроме того, отстрел этих диких животных в населенных пунктах запрещен: охота разрешена только на специальных охотничьих угодьях, в сезон и при наличии разрешительных документов.

    СҚО-да жабайы түлкі адамға шапты
    Фото: Әлеуметтік желіден

    — Для профилактики бешенства среди диких животных, таких как лисы и корсаки, проводится вакцинация. Ветеринары районов раскладывают в местах их передвижения специальные вакцинные брикеты. Ранее было распределено 10 тысяч доз, в этом месяце в леса будет доставлено еще около 15 тысяч брикетов, — сообщил начальник отдела охотничьего и рыбного хозяйства управления Михаил Никитин.

    По его словам, в этом году Национальный референтный центр по ветеринарии провел мониторинг дикой фауны в Есильском, Тайыншинском и Мамлютском районах. Исследования не выявили случаев бешенства среди животных.

    — В целом, эпизоотическая ситуация по бешенству и другим инфекционным заболеваниям животных в области стабильная, — отметил Михаил Никитин.

    Ранее сообщалось, что жительница Мангистауской области скончалась от бешенства после укуса бродячей кошки.

    Теги:
    Северо-Казахстанская область Эпидситуация Регионы Бродячие животные
    Наталья Мосунова
    Автор
