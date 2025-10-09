Один очаг бешенства выявлен в ВКО с начала этого года

Болезнь обнаружили у коровы и собаки в Тарбагатайском районе, сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля области. Все, кто контактировал с больными животными, привиты.

— В текущем году один очаг бешенства был выявлен среди животных — в Тарбагатае. Все контактные лица получили курс антирабической профилактики. Но, несмотря на активную разъяснительную работу, фиксируются случаи отказов от вакцинации. Так, шесть человек в районах Маркаколь, Глубоковском, Тарбагатайском и в Риддере не стали проходить лечение, — рассказала заместитель руководителя департамента Сауле Слямгазина.

Бешенство — смертельно опасное вирусное заболевание, которое поражает нервную систему человека и животных, отмечают специалисты. Инфекция передается при укусе или ослюнении и без своевременной вакцинации практически всегда заканчивается летально.

С начала года в регионе профилактическими прививками от бешенства охвачено 478 человек, среди них ветеринары, охотники и работники, контактирующие с животными. Медики напоминают, при любом укусе или даже незначительной царапине, нанесённой животным, необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью.

Ранее сообщалось, что три случая бешенства диагностировали в ЗКО в этом году.

А медики объяснили, почему в Жамбылской области нет вакцины от бешенства.