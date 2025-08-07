РУ
    Девочка лишилась ног в ДТП с автобусом в Астане: водитель избежал наказания

    В департаменте полиции Астаны сообщили, что водитель маршрутного автобуса, по вине которого 7-летняя девочка лишилась ног, подал заявление о прекращении уголовного преследования в связи с актом амнистии, передает корреспондент агентства Kazinform.

    автобус
    Фото: акимат Астаны

    Как уточнили в пресс-службе, в ходе следствия вина водителя в нарушении правил дорожного движения, повлекшем тяжкий вред здоровью ребенка, была подтверждена материалами уголовного дела и заключениями экспертиз.

    - На основании Закона Республики Казахстан «Об амнистии» от подозреваемого поступило заявление о прекращении уголовного преследования. Уголовное дело было прекращено в связи с актом амнистии, - говорится в сообщении ДП Астаны.

    В полиции отметили, что несмотря на прекращение уголовного дела, лицо считается привлекавшимся к уголовной ответственности.

    Кроме того, в акимат города Астаны направлено представление об устранении обстоятельств, способствовавших совершению уголовного правонарушения и другим нарушениям закона.

    Напомним, 2 июня в Астане автобус с пассажирами врезался в опору информационного табло.

    В результате ДТП 15 пострадавших доставили в больницы города. Трое человек госпитализировали, в том числе девчочку, 2017 года рождения, которой пришлось ампутировать ноги.

    Водителя автобуса, с участием которого произошло дорожно-транспортное происшествие, задержали.

