Девочка лишилась ног в ДТП с автобусом в Астане: водитель избежал наказания

Как уточнили в пресс-службе, в ходе следствия вина водителя в нарушении правил дорожного движения, повлекшем тяжкий вред здоровью ребенка, была подтверждена материалами уголовного дела и заключениями экспертиз.

- На основании Закона Республики Казахстан «Об амнистии» от подозреваемого поступило заявление о прекращении уголовного преследования. Уголовное дело было прекращено в связи с актом амнистии, - говорится в сообщении ДП Астаны.

В полиции отметили, что несмотря на прекращение уголовного дела, лицо считается привлекавшимся к уголовной ответственности.

Кроме того, в акимат города Астаны направлено представление об устранении обстоятельств, способствовавших совершению уголовного правонарушения и другим нарушениям закона.

Напомним, 2 июня в Астане автобус с пассажирами врезался в опору информационного табло.

В результате ДТП 15 пострадавших доставили в больницы города. Трое человек госпитализировали, в том числе девчочку, 2017 года рождения, которой пришлось ампутировать ноги.

Водителя автобуса, с участием которого произошло дорожно-транспортное происшествие, задержали.