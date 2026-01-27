РУ
    Дети пристрастились к фастфуду и энергетикам: Бектенов дал поручения Минздраву

    На заседании Правительства премьер-министр РК Олжас Бектенов поднял вопрос правильного питания детей и подростков, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фастфуд и напитки
    Фото: pixabay

    — Акмарал Шарипбаевна (министр здравоохранения — прим. ред), очень важный вопрос — питание детей. К сожалению, дети и подростки пристрастились к фастфуду и энергетическим напиткам, иногда даже впадая в зависимость от них. Мы должны ответить на этот вызов всей страной, всем обществом. Это очень опасная ситуация. Внесите предложения, — сказал Олжас Бектенов.

    Вместе с тем, напомним, что в Казахстане почти год действует запрет на продажу энергетических напитков лицам, не достигшим 21 года, который закреплен в Кодексе «О здоровье народа и системе здравоохранения». Кроме того, ранее сообщалось о новом стандарте питания в школах Казахстана, а также о том, что Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК разрабатывает профиль питательных веществ в продуктах питания, направленных на снижение неинфекционных заболеваний.

    По итогам заседания Правительство РК утвердило единую концепцию «Дети Казахстана».

    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
