Фастфуд и напитки: Минздрав Казахстана возьмется за вредный маркетинг

В ведомстве отметили, что определение профиля питательных веществ — это метод классификации или ранжирования обработанных продуктов питания, содержащих избыточное количество сахара, соли, трансжиров для профилактики неинфекционных заболеваний среди населения, в том числе у детей.

— Маркетинг продуктов питания является важным элементом среды, приводящей к ожирению, поскольку пропагандирует нездоровый рацион питания, навязывая определенные пищевые предпочтения, покупки и потребительские привычки. Дети и подростки часто становятся целевой аудиторией маркетинговых стратегий производителей продуктов питания, рекламирующих продукты с повышенным содержанием жиров, сахара и соли, такие как сахаросодержащие прохладительные напитки, кондитерские изделия, фастфуд и готовые завтраки, — говорится в сообщении.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вредоносное влияние маркетинга продуктов питания на детей и разработала Свод рекомендаций по маркетингу пищевых продуктов и безалкогольных напитков, согласно которому Комитет приступил к разработке профиля продуктов питания, включив мероприятие в Дорожную карту по реализации мероприятий «Содействие здоровому питанию на 2025–2026 годы».

— Разработка профиля питательных веществ позволит провести мониторинг и оценку масштаба и характера воздействия маркетинга пищевых продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров, трансжирных кислот, свободных сахаров и соли, ориентированного на детей с дальнейшим принятием мер по их ограничению, — пояснили в комитете.

Ранее министр здравоохранения Акмарал Альназарова рассказала о новом стандарте питания, который введут в школах с 1 сентября.