Сокращение сахара до 3,6 раза: о новом стандарте питания в школах рассказала глава Минздрава

Глава Минздрава отметила, что инциденты пищевых отравлений, особенно в Мангистауской области, показали необходимость реформирования подходов в детском питании.

В целях повышения уровня безопасности на объектах пребывания детей Минздравом разработаны новые подходы по усилению госконтроля за детскими объектами, финансируемыми из бюджета.

Основные вносимые поправки направлены на:

придание особого статуса для объектов с пребыванием детей;

исключение предварительного уведомления о предстоящих проверках для правильной оценки текущей ситуации на объекте;

внедрение системы мониторинговых визитов с целью приведения объектов в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями.

По поручению Премьер-министра с 1 сентября 2025 года в организациях образования вводится в действие новый стандарт питания и многовариантное типовое перспективное меню, разработанные в соответствии с международными рекомендациями по здоровому рациону.

— Новый стандарт питания направлен на оздоровление рациона, в частности предполагает сокращение сахара до 3,6 раза, соли до 5 раза в целях снижения риска развития ожирения, диабета, сердечно-сосудистых и других заболеваний. Данная норма будет способствовать снижению НИЗ, в частности детского ожирения до 15%, сахарного диабета до 20%, артериальной гипертензии до 18% и других хронических заболеваний до 15%, — сообщила А. Альназарова.

Также в новом стандарте предусмотрено меню для малокомплектных школ, где отсутствуют пищеблоки. Кроме того, впервые внедрено понятие индекс несъедаемости (тарелочные отходы), которое позволяет оценить уровень удовлетворенности школьным питанием.

Новый стандарт питания распространяется на объекты образования и детские дошкольные объекты. В целях его внедрения в настоящее время проводятся обучающие семинары с участием управлений образования и здравоохранения, администраций школ и поставщиков питания.