Даже во Франции есть беспокойства по поводу ядерной энергетики – зарубежный эксперт

Во время Международной выставки KazAtomExpo генеральный директор EDF Central Asia Пьер-Поль Антониссенс признался, что даже во Франции есть беспокойства, связанные с ядерной энергетикой. Такие волнения присутствуют в каждой стране, поэтому они на первый план всегда ставят безопасность, передает корреспондент агентства Kazinform.

Он подчеркнул, что во Франции 75% производств электроэнергии приходятся на атомные электростанции. Там верят, что это безопасно и не производит вредных выбросов в атмосферу. Европейский союз даже включил всю отрасль в категорию «зеленой» энергетики.

- Правительство Казахстана поставило перед собой цель сократить выбросы углекислого газа, и в этом плане именно ядерная энергетика является решением. Мы здесь, чтобы объяснить, как работает наша система, как все это работает, и показать французские технологии, — заявил он.

Директор компании подчеркнул, что безопасность в этом вопросе всегда в приоритете. Они готовы обеспечить Казахстан как технологиями, так и квалифицированными кадрами, однако они не претендуют на какую-либо автономию.

- Если EDF окажется в Казахстане, мы никогда не будем работать и строить все сами. Мы хотим работать по контракту. Для этого нам нужен сильный казахстанский клиент, полностью компетентный в вопросе ядерной энергетики, — уточнил он.

Антониссенс отметил, что они готовы предоставить площадку для обучения казахстанских специалистов как в Казахстане, так и во Франции. Более того, они нацелены на развитие не только ядерной инфраструктуры, но и всей отрасли возобновляемых источников энергии.



Ранее глава китайской компании, занимающейся международными проектами в сфере ядерной энергетики, Чао Ган во время международной выставки KazAtomExpo в Астане рассказал, в чем преимущество китайских партнеров при строительстве АЭС в Казахстане. А французская консалтинговая компания Assystem, помогающая Казахстану сравнить и выбрать строителя атомной станции, может открыть офис в Казахстане.

Напомним, в Астане завершились публичные обсуждения, закрывающие цикл общественных дискуссий по вопросу строительства атомной электростанции в Казахстане.

Вместе с тем, Казахстанским институтом стратегических исследований при Президенте РК с 7 по 18 августа 2024 года был проведен телефонный опрос граждан. В целом большинство опрошенных (53,1%) поддерживают идею строительства АЭС.

Ранее генеральный директор Национального ядерного центра РК Эрлан Батырбеков в интервью аналитическому обозревателю агентства Kazinform сообщил, в чем преимущество атомных электростанций, и как строительство АЭС повлияет на экологию и кадровый потенциал страны.

Кроме того, корреспондент агентства Kazinform посетил Ульбинский металлургический завод в Усть-Каменогорске, который производит топливные таблетки для атомных электростанций, и ознакомился с его работой.

Сегодня стало известно, что Правительство РК утвердило проект постановления о проведении референдума по АЭС.