Что произошло на Ближнем Востоке 22 августа. Сводка новостей

Китай призывает своих граждан покинуть Ливан, в то время как на Ближний Восток прибывает авианосная группа ВМС США. Израильская переговорная группа направилась на переговоры в Каир, а экипаж греческого судна, атакованного у берегов Йемена, был спасен. Подробнее о событиях, произошедших в четверг 22 августа на Ближнем Востоке, и войне в секторе Газа — в материале корреспондента агентства Kazinform.

Авианосец USS Abraham Lincoln и сопровождающие его эсминцы прибыли на Ближний Восток. 11 августа Пентагон заявил, что министр обороны США Ллойд Остин приказал авианосцу «ускорить транзит» на Ближний Восток после того, как в начале месяца он был направлен в этот регион.

Эти шаги предпринимаются на фоне напряженности на Ближнем Востоке из-за возможного ответа Ирана и «Хезболлы» за устранение лидера политического бюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране и высокопоставленного командира «Хезболлы» Фуада Шукра в Бейруте.

Армия обороны Израиля заявила, что в ночь на четверг нанесла «масштабные» авиаудары по объектам «Хезболлы» на юге Ливана. По данным военных, удары истребителей были нанесены по складам оружия, зданиям, используемым «Хезболлой», и ракетной установке в десяти различных районах южного Ливана.

Израильские истребители и ударные вертолеты сегодня вечером нанесли удары по ряду объектов «Хезболлы» на юге Ливана, сообщает Армия обороны Израиля. По словам военных, целями стали склад оружия «Хезболлы» в Джеббайне, а также здания, используемые группировкой в ​​Айта аш-Шаб и Мейс аль-Джебеле.

Al-Araby Al-Jadeed сообщает, что госсекретарь США предложил Египту принять участие в международных миротворческих силах в Филадельфийском коридоре, чтобы оказать давление на Израиль и заставить его покинуть этот пограничный участок в обмен на соглашение о прекращении огня и освобождении заложников.

Фото: Эмануэль Фабиан / Times of Israel

The Times of Israel сообщает со ссылкой на дипломатический источник в канцелярии премьер-министра, что Биньямин Нетаньяху не изменил своей позиции по сохранению военного контроля над Филадельфийским коридором.

Фото: The Times of Israel

Офис Нетаньяху также опроверг сообщения о том, что Израиль рассматривает возможность размещения международных сил в Филадельфийском коридоре.

Два палестинских боевика были убиты в результате удара беспилотника ЦАХАЛ во время ночного рейда в городе Тулькарем на Западном берегу реки Иордан.

Армия обороны Израиля заявила, что за последние сутки в районе Рафах было убито около 50 палестинских боевиков.

Аль-Джазира сообщает, что с рассвета в секторе Газа погибло не менее 40 человек, поскольку израильские военные активизировали операции в Дейр-эль-Балахе в центральной части сектора Газа и Хан-Юнисе на юге.

Израильская переговорная группа отправилась в Каир для переговоров по соглашению об освобождении заложников, об этом сообщил израильский чиновник изданию The Times of Israel. Группу возглавляет глава «Моссада» Дэвид Барнеа. Как сообщает CNN, возглавлять американскую команду будет глава ЦРУ Уильям Бернс.

Военно-морская миссия Европейского союза в Красном море «Аспидс» спасла 25 членов экипажа греческого судна Sounion, который накануне подвергся атаке хуситов недалеко от побережья Йемена и потерял управление. Судно направлялось из Ирака в Афины со 150 000 тоннами сырой нефти, но оно теперь стоит на якоре в Красном море между Йеменом и Эритреей, и представляет собой экологическую опасность.

On August 21, the MV SOUNION, which had not asked for EUNAFVOR ASPIDES 🇪🇺 protection, came under an attack in the South Red Sea area and lost its engine power.



Following a request from the master, the operation dispatched a ship in order to rescue the crew.



While approaching… pic.twitter.com/gdSbTjmzRm — EUNAVFOR ASPIDES (@EUNAVFORASPIDES) August 22, 2024

Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд призвала членов Совета Безопасности оказать давление на ХАМАС, чтобы тот последовал примеру Израиля и принял промежуточное предложение, представленное Вашингтоном на прошлой неделе.

По ее словам, соглашение о прекращении огня и освобождении заложников «уже не за горами».

Израильский «12 канал» со ссылкой на палестинские источники, сообщает в репортаже, что ХАМАС рассматривает возможность отомстить за смерть главы политбюро группировки — Исмаила Хании — путем убийства израильтян за рубежом.

Китай призвал своих граждан покинуть Ливан как можно скорее. Ссылаясь на «сложную ситуацию с безопасностью» в Ливане, особенно на юге страны, посольство Китая в Бейруте призывает своих граждан покинуть страну как можно скорее, «пока коммерческие рейсы еще доступны».

Президент Палестины Махмуд Аббас намерен посетить Саудовскую Аравию и Египет в течение следующих двух недель, стремясь заручиться поддержкой для поездки в сектор Газа.

Премьер-министр Катара в ближайшие дни отправится в Иран для обсуждения двусторонних вопросов и важных региональных проблем, об этом сообщает полуофициальное иранское информационное агентство Tasnim.

По данным Израильского геологического института, на севере Израиля ощущалось землетрясение магнитудой 3,5 балла. Подземные толчки ощущались в городах Хайфа и Нагария на побережье Средиземного моря.

Эпицентр находился примерно в 37 километрах (22 милях) от побережья Хайфы.