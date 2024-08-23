Власти Китая призвали своих граждан срочно покинуть Ливан

Китайские власти рекомендуют гражданам КНР в кратчайшие сроки покинуть территорию Ливана. Об этом сообщило посольство Китая в Бейруте, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

— В последнее время в Ливане постоянно наблюдается серьезная и сложная ситуация в области безопасности, сохраняется напряженность на ливано-израильской границе, — говорится в распространенном заявлении. — Напоминаем о необходимости внимательно следить за развитием ситуации, повышать уровень осведомленности (в плане обеспечения) безопасности.

Китайская дипломатическая миссия указала на «необходимость воспользоваться коммерческими рейсами, которые еще есть, чтобы вернуться на родину или покинуть Ливан как можно скорее». Тем же, кто решил остаться в этой ближневосточной стране, следует «избегать рисков, сохранять повышенную бдительность, эффективно усилить меры безопасности и подготовку к чрезвычайным ситуациям».

Кроме того, посольство предостерегает граждан КНР от поездок в особо опасные зоны на юге Ливана.

— В случае ЧС просим обращаться в полицию и связываться с посольством Китая, — уточняется в уведомлении.

Между Израилем и ливанской группировкой «Хезболла» продолжаются взаимные обстрелы. В связи с сохраняющейся напряженностью Израиль эвакуировал с приграничной территории более 80 тысяч граждан.

Ранее МИД Казахстана рекомендовал казахстанцам временно воздержаться от посещения Израиля и Ливана. Это же рекомендовало своим гражданам Посольство России в Бейруте.