Что произошло на Ближнем Востоке 21 августа. Сводка новостей

Госсекретарь США завершил свое ближневосточное турне. Тем временем соглашение о прекращении боевых действий в секторе Газа находится под угрозой срыва. Израильская армия и «Хезболла» продолжают обмен ударами. В материале корреспондента агентства Kazinform представлена подборка новостей и событий о Ближнем Востоке и войне в секторе Газа, произошедших 21 августа.

Между Израилем и ливанской группировкой «Хезболла» продолжаются взаимные обстрелы.

В ночь на 21 августа израильские ВВС нанесли удары по долине Бекаа, всего через сутки после аналогичных атак на этот же район. Министерство здравоохранения Ливана сообщило, что в результате удара один человек погиб, еще 19 получили ранения. Израильские военные заявили, что удары были нацелены на склады оружия «Хезболлы» и системы ПВО ливанской группировки.

В ответ «Хезболла» запустила 50 ракет по городу Кацрин на оккупированных Израилем Голанских высотах. В результате был ранен один израильтянин. «Хезболла» заявила, что целью ракетного обстрела была армейская база ЦАХАЛа, однако израильские военные обвинили «Хезболлу» в беспорядочных ударах по гражданскому населению.

כ-50 שיגורים בוצעו לעבר הגולן; תיעוד — הפגיעה הישירה בבית בקצרין@_Gitsis_

(צילום: תיעוד מבצעי מד"א) pic.twitter.com/kGnZy8gZsS — גלצ (@GLZRadio) August 21, 2024

Министр национальной безопасности Израиля, Итамар Бен-Гвир, посетил место удара и призвал к «недвусмысленному» ответу.

Издание Politico со ссылкой на неназванные официальные лица из США и Израиля сообщает, что соглашение о прекращении огня и обмене заложниками между Израилем и ХАМАС находится «на грани срыва». Несмотря на оптимизм Вашингтона, попытки привлечь ХАМАС к реализации последнего предложения, одобренного Израилем, пока не увенчались успехом.

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал стороны «немедленно завершить сделку о прекращении огня в секторе Газа». Он завершил свою поездку по Ближнему Востоку, посетив Катар, но не достиг соглашения между Израилем и ХАМАС.

Фото: @StateDeputySpox

20 гуманитарных организаций, включая Save the Children, Oxfam, Action Aid и Islamic Relief Worldwide, а также 20 врачей, работавших в секторе Газа, призвали к срочному прекращению огня для проведения вакцинации от полиомиелита для примерно 640 тысяч детей до 10 лет в палестинском анклаве.

В Иерусалиме у призывного пункта израильской армии более сотни ультраортодоксальных евреев устроили пикет против призыва харедим — слушателей иудейских семинарий — в ЦАХАЛ. На место прибыла полиция с водометами и конными офицерами, чтобы контролировать протест.

מפגינים הפילו את הגדרות, גררו פחים וניסו להגיע ללשכה. השוטרים עם אלות ופרשים הרחיקו אותם. בין השאר גוררים את הרבנים למרכז המהומות ואז צועקים לשוטרים 'כבוד לרבנים'. pic.twitter.com/xwUwXs4M7E — שילה פריד🇮🇱 (@shilofreid) August 21, 2024

В конце июня Верховный суд Израиля постановил, что армия должна начать призыв ультраортодоксальных мужчин, что нарушило давнюю договоренность об освобождении их от обязательной воинской службы.

По данным британского агентства по безопасности на море UKMTO, три снаряда попали в торговое судно «Sounion», идущее под греческим флагом у берегов Ходейды, портового города Йемена, контролируемого хуситами.

Позже судно было поражено четвертым снарядом, в результате чего оно начало дрейфовать и не может двигаться. Также сообщается о начале пожара на борту судна.

Армия обороны Израиля заявила, что за прошедшие сутки нанесла удары по 30 целям в секторе Газа, убив десятки боевиков. Сухопутные войска продолжили операции в центральной и южной частях палестинского анклава.

Министерство здравоохранения Газы сообщило, что в результате израильских атак за последние 24 часа погибли не менее 50 палестинцев, 124 получили ранения. Авиация Израиля атаковала школу Салах ад-Дин в городе Газа, утверждая, что там находился командный пункт палестинских боевиков. В результате атаки на школу погибли два человека, 15 получили ранения.

Израильские военные также приказали эвакуировать несколько районов Дейр-эль-Балаха из-за усиления атак в этом районе.

Фото: Abed Rahim Khatib/Anadolu

Израильский беспилотник нанес удар по автомобилю в лагере палестинских беженцев недалеко от прибрежного города Сидон.

مسيرة تستهدف سيارة بمنطقة الفيلات قرب مخيم عين الحلوة — #صيدا pic.twitter.com/TJeQCkfaIK — هنا لبنان (@thisislebnews) August 21, 2024

Израильская армия сообщила, что в результате удара погиб представитель ФАТХ Халиль Макдах, обвиняемый в сотрудничестве с «Хезболлой» и Корпусом стражей исламской революции Ирана с целью подготовки атак на Израиль.

— Убийство представителя ФАТХ является еще одним доказательством того, что Израиль хочет разжечь полномасштабную войну в регионе, — прокомментировал убийство своего соратника Тауфик Тирави, член центрального комитета ФАТХ.

Группировка ХАМАС призвала провести массовые протесты в ближайшую пятницу в честь «дня защиты Газы, Иерусалима и Аль-Аксы». В своем заявлении ХАМАС призывает мусульман Западного берега, Иерусалима и остальной части Израиля собраться в мечети Аль-Акса и забаррикадироваться внутри, чтобы «предотвратить попытки экстремистов осквернить ее».

Во время визита на авиабазу Рамат-Давид недалеко от Хайфы премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль «готов к любому сценарию, как к обороне, так и к нападению».