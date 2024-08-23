Греческий нефтяной танкер горит и дрейфует в Красном море

Нефтяной танкер под греческим флагом Sounion, перевозивший 150 тысяч тонн сырой нефти, подвергся нападению в Красном море в среду. Судно подало сигнал о помощи и экипаж был эвакуирован военно-морской миссией ЕС в Красном море, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным министерства судоходства Греции и Управления морских торговых операций Великобритании (UKMTO), в среду утром на судно Sounion напали более десятка человек на двух небольших лодках, которые выпустили по нему несколько снарядов.

В это время судно, которое направлялось из Ирака в Афины, находилось примерно в 77 морских милях (143 км) к западу от йеменского портового города Ходейда.

По данным UKMTO, произошла короткая перестрелка. Позже судно сообщило об еще одной атаке, которая вызвала пожар и привела к потере мощности двигателя и способности маневрировать.

В четверг военно-морская миссия Европейского союза в Красном море «Аспидс» заявила, что отреагировала на просьбу судоходной компании и капитана судна и направила подразделение для обеспечения защиты экипажа.

В итоге экипаж, состоящий из 23 филиппинцев и двух россиян, покинул судно и был эвакуирован миссией ЕС. Сообщений о пострадавших не поступало.

Представитель миссии добавил, что при приближении к этому району в четверг «беспилотный надводный аппарат был успешно нейтрализован, поскольку представлял угрозу для судна MV Sounion и его экипажа».

On August 21, the MV SOUNION, which had not asked for EUNAFVOR ASPIDES 🇪🇺 protection, came under an attack in the South Red Sea area and lost its engine power.



Following a request from the master, the operation dispatched a ship in order to rescue the crew.



While approaching… pic.twitter.com/gdSbTjmzRm — EUNAVFOR ASPIDES (@EUNAVFORASPIDES) August 22, 2024

Министр по морским делам Греции Христос Стилианидис осудил нападение и назвал его «вопиющим нарушением международного права и серьезной угрозой безопасности международного судоходства».

Греция заявила, что судно могло быть поражено либо ракетами, либо беспилотниками. Компания-оператор судна Delta Tankers подтвердила, что судно дрейфовало и получило незначительные повреждения. По данным греческого портового управления, судно направлялось из Ирака в порт недалеко от Афин, где расположено множество нефтеперерабатывающих заводов.

Хуситы, контролирующие самые густонаселенные регионы Йемена, пока официально не взяли на себя ответственность за нападение.

— Судно теперь стоит на якоре между Йеменом и Эритреей, и представляет собой экологическую опасность, — заявила в четверг военно-морская миссия ЕС в Красном море.

Компания Delta Tankers отметила, что работает над планом по перемещению Sounion в более безопасное место для дальнейших проверок и ремонта.

Это судно стало третьим судном компании Delta Tankers, подвергшимся нападению. Ранее в этом месяце танкеры Delta Atlantica и Delta Blue под флагом Либерии подверглись отдельным атакам.

Йеменские хуситы начали атаковать корабли вблизи побережся Йемена в ноябре прошлого года, заявив, что нападения совершаются по суднам, идущим в израильские порты в знак солидарности с палестинцами из-за войны в секторе Газа.

Атаки хуситов побудили многих судовладельцев избегать региона Красного моря и отправлять свои суда по более длинным и дорогостоящим маршрутам вокруг южной оконечности Африки.