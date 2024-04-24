Хуситов узел. Мировая экономика пострадала из-за кризиса на Суэцком канале

Доходы от Суэцкого канала — важного источника пополнений бюджета Египта — снизились вдвое с тех пор, как йеменские хуситы начали атаковать корабли в Красном море. Через канал проходит от 10 до 15% мировой торговли. Собственный корреспондент агентства Kazinform попытался разобраться к чему привел кризис в Красном море - кратчайшем морском пути между Азией и Европой.

Мировая торговля зависит от морских маршрутов

По данным ООН, сегодня более 80% объема международной торговли осуществляется морским путем. Торговля критически зависит от бесперебойного движения грузов по морским маршрутам. Из-за этого существуют особые из-за своей значимости для морской торговли места, к которым относят Малаккский пролив, Ормузский пролив, Панамский канал и Суэцкий канал.

Из этих судоходных маршрутов последние два — Панамский и Суэцкий каналы — за последний год столкнулись со сбоями, которые значительно взволновали и глобальные фондовые рынки, и государства из-за опасений роста стоимости поставок энергоресурсов, продовольствия и промышленной продукции.

И если говорить о Панамском канале, который в 2023 году пострадал от засухи в прилегающих районах, что привело к сокращению притока к нему воды, то кризис в Красном море и вокруг Суэцкого канала – это полностью рукотворный кризис, ставший следствием происходящих событий на неспокойном Ближнем Востоке.

С чего все началось

7 октября 2023 года палестинская группировка ХАМАС из сектора Газа осуществила нападение на южные районы Израиля, во время которого были убиты около 1,2 тысяч жителей Израиля, и около 230 израильтян были взяты в заложники и вывезены в сектор Газа.

В ответ Израиль, который считает ХАМАС террористической группировкой, объявил ей войну и пообещал ее уничтожить. Военные действия израильской армии сопровождались бомбардировками сектора Газа и наземной операцией. Осажденный палестинский анклав, известный как одно из самых плотно заселенных мест в мире, стал ареной интенсивных боевых действий, которые неминуемо привели к гибели мирного населения, голоду и гуманитарному кризису. На сегодняшний день количество погибших, по данным министерства здравоохранения сектора Газа, превысило 34 тысячи.

Йеменское движение «Ансар Алла», более известное как йеменские хуситы, заявило о поддержке палестинцев из сектора Газы, а его бойцы из солидарности начали совершать нападения на судна в Красном море, так или иначе связанные с Израилем. Хуситы заявили, что не позволят им пересекать воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива.

Фото: десантирование сил йеменских хуситов на борт грузового корабля Galaxy Leader, 19 ноября 2023 года / Houthi Media Center

При помощи беспилотников и ракет хуситы с середины ноября совершили не одну атаку против международных коммерческих судов в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе — маршруте, на который приходится около 12% мирового судоходства.

Инфографика: BBC / SIPRI

Кризис судоходства в Красном море нарушил глобальную торговлю

США и страны ЕС предпринимали попытки бороться с хуситами. С января международная коалиция во главе с США несколько раз наносила удары по позициям хуситов в Йемене. Однако удары авиации по базам хуситов и попытки договориться ни к чему не привели. Йеменские хуситы, пользующиеся поддержкой Ирана, не прекратили нападения и даже расширили список целей, пообещав уничтожать судна других стран, оказывающих поддержку Израилю. Более того, в марте хуситы повредили магистральные кабели связи, которые проходят по дну Красного моря.

Кризис судоходства в Красном море нарушил глобальную торговлю и затронул цепочки поставок через Суэцкий канал, который до кризиса пропускал через себя около 22% мировой контейнерной торговли.

В результате в декабре крупнейшие мировые судоходные компании начали перенаправлять свои судна вокруг африканского континента. Обходной путь задерживает поставки от азиатских производителей европейским потребителям на срок до 20 дней.

Убытки Египта

После неоднократных нападений хуситов на международные суда, пересекающие Красное море, доходы в египетскую казну от Суэцкого канала в итоге сократились почти вдвое.

Президент Египта Абдель-Фаттах ас-Сиси на открытии в феврале седьмой энергетической выставки «EGYPES 2024» в Каире заявил, что доходы, полученные от Суэцкого канала, упали примерно на 40–50%.

Фото: Государственная информационная служба Египта

Глава администрации Суэцкого канала Усама Раби на египетском телевидении заявил, что доходы канала снизились до $428 млн в январе 2024 года по сравнению с $804 млн за тот же период предыдущего года.

По словам Раби, движение судов на водном пути сократилось на 36% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Суэцкий канал – одна из главных статей дохода в бюджет Египта и источник поступления в страну твердой валюты, наряду с туризмом и переводами работающих за рубежом египтян. Инженерная достопримечательность Египта, открывшаяся в 1869 году, в 2022–2023 финансовом году позволила пополнить бюджет на $9,4 млрд.

В прежние годы от 12 до 15% мировой торговли – это около 20 тысяч судов в год – проходили через Красное море, обеспечивая связь между Европой и Азией. Однако за декабрь и январь, по данным ООН, объем коммерческих перевозок, проходящих через Суэцкий канал, упал на 42%. Поток танкеров сократился на 18%, транзит навалочных судов, перевозящих зерно и уголь, сократился на 6%, а транспортировка газа и вовсе прекратилась.

Фото: Вид с воздуха на Суэцкий канал, Египет. На левой стороне канала – Африканский континент, а на правой стороне - Синайский полуостров, азиатский континент / источник: Baycrest, Wikimedia

Между тем, в Каире не отчаиваются. Египет активно изучает возможность дополнительного расширения Суэцкого канала с целью увеличения пропускной и минимизации перебоев, которые могут затруднить движение. Проект призван превратить однополосные участки — 50 километров в северном сегменте и 30 километров в его южной части — в двухполосные переходы. Новое расширение затронет увеличению ширины и глубины участков канала. Эти инициативы приобрели актуальность после того, как в марте 2021 года на узком участке канала сел на мель огромный контейнеровоз Ever Given, что привело к шестидневному перебою в движении.

Кризис вокруг Суэцкого канала повлиял на страны Африки

Для африканской торговли кризис вокруг Суэцкого канала также имеет большое значение. Внешняя торговля ряда стран Восточной Африки сильно зависит от канала. Подсчитано, что примерно 31% объема внешней торговли Джибути проходит через Суэцкий канал. Для Кении эта доля составляет 15%, а для Танзании — 10%.

Из-за увеличения времени доставки грузов кризис привел к нехватке обычных контейнеров, а также контейнеров для скоропортящихся продуктов, таких как авокадо из Восточной Африки, а также поставок чая и кофе.

Инфографика: BBC / Veson Nautical

Изменение маршрута судов вокруг африканского континента увеличивает время пути судна из Азии в Европу в среднем примерно на 12 дней. Но готовы ли африканские порты к таким потокам? Непредвиденный рост спроса на портовые услуги, например потребность в топливе, привел к увеличению продолжительности рейсов из-за перегруженности портов. Глубоководным портам, таким как Момбаса и Дар-эс-Салам, не хватает ресурсов, чтобы справиться с резким ростом трафика. В портах в Дурбане и Кейптауне, например, наблюдается перегрузка портовых мощностей.

Заторы в ключевых портах приводят к задержкам в погрузке и разгрузке грузов, что может усугубить проблемы в цепочке поставок и потенциально привести к дефициту.

Тем не менее, увеличение трафика может стимулировать судоходство, портовую деятельность и увеличить доходы африканских портов, уверяют эксперты. Так, согласно отчету ЮНКТАД, к марту этого года прибытие контейнеровозов в порты ЮАР увеличилось на 328% за три месяца, что привело к перегруженности портов в Дурбане и Кейптауне.

Согласно отчету МВФ, за первые два месяца 2024 года объем торговли, проходящей через Суэцкий канал, упал на 50% в годовом исчислении, а объем торговли, проходящей транзитом вокруг мыса Доброй Надежды, вырос примерно на 74% по сравнению с уровнем прошлого года.

По данным платформы PortWatch, занимающейся мониторингом сбоев морских торговых потоков, наиболее пострадавшими секторами мировой экономики из-за спада торговли через Суэцкий канал, стали сектор нефти, химии и неметаллических минеральных продуктов, а также добыча полезных ископаемых и сельское хозяйство.

Кризис в Красном море, а цены растут по всему миру

Подведем итоги. Выросла стоимость доставки всех контейнерных грузов, включая автомобили и электронику. Кондитерские компании страдают от высоких цен на какао и его дефицита из-за задержек с поставками из Африки. Текстильная и кожевенная промышленность, работающая с низкой прибылью, пересматривает с покупателями стоимость доставки.

В результате кризиса на Красном море в Европе, Азии и Америке, также наблюдается рост цен на различные товары, от продуктов питания до электроники, что в итоге способствует инфляции и влияет на потребительские расходы.

Европейские страны, в значительной степени зависящие от азиатского импорта через Суэцкий канал, сталкиваются с более высокими расходами на доставку и задержками в получении товаров. Это затрагивает широкий спектр отраслей: от продуктов питания до промышленных товаров. Страны Северной Европы, такие как Германия, Нидерланды, Великобритания, Бельгия и Франция, особенно уязвимы к этим задержкам и росту затрат.

Государства Африки и Ближнего Востока особенно уязвимы из-за их зависимости от импорта зерна пшеницы, кукурузы и риса через Красное море. Такие страны, как Египет, Судан и даже сам Йемен, уже знакомые с проблемами продовольственной безопасности, могут столкнуться с ухудшением ситуации, если поставки зерна будут задерживаться, или станут дороже.

В качестве частного случая: кризис в Красном море сделал импорт новозеландской баранины в Великобританию ощутимо дорогим. Так, президент Ирландской ассоциации фермеров, занимающихся разведением крупного рогатого скота и овец Шон Макнамара, заявил Agriland, что теперь «дешевле покупать баранину здесь, в Ирландии, а не отправлять ее из южного полушария».

Инфографика: Объемы транзитной торговли через Суэцкий канал (красный) Панамский канал (серый) и через мыс Доброй Надежды на южной оконечности Африки. Источник - МВФ

Чего ждать в 2024 году

Согласно прогнозам исследовательской группы Global Trade Research Initiative, кризис на Красном море, окажет существенное негативное влияние на объемы торговли в 2024 году, если текущая ситуация сохранится, и хуситы продолжат представлять угрозы международному судоходству.

Рост затрат на доставку и страхование, задержка прибытия грузов будут продолжать нарушать глобальные цепочки поставок, сокращать прибыль и экспорт многих низкомаржинальных продуктов, которые нежизнеспособны в текущих регионах. Страны Азии, Африки и Европы, как ожидается, столкнутся с наибольшими потрясениями в различных отраслях.