Авианосец США прибыл на Ближний Восток

На фоне сохранения региональной напряженности и рисков эскалации конфликта на Ближний Восток прибыла авианосная группа с флагманом USS Abraham Lincoln и сопровождающими эсминцами. Об этом сообщили в среду американские военные, передает корреспондент агентства Kazinform.

Ранее в этом месяце Пентагон объявил, что министр обороны США Ллойд Остин приказал направить авианосец USS Abraham Lincoln, а также подводную лодку с управляемыми ракетами USS Georgia в район Центрального командования.

— Авианосец USS Abraham Lincoln (CVN 72), оснащенный истребителями F-35 °C и F/A-18 Block III, вошел в зону ответственности Центрального командования США (USCENTCOM), — сообщило военное командование, ответственное за Ближний Восток.

Оно также заявило, что авианосец, флагман авианосной третьей ударной группы, сопровождается 21-й эскадрильей эсминцев и 9-м авиакрылом авианосца.

USS Abraham Lincoln (CVN 72), equipped with F-35C and F/A-18 Block III fighters, entered the U.S. Central Command (USCENTCOM) area of responsibility.



The USS Abraham Lincoln (CVN 72), the flagship of Carrier Strike Group 3, is accompanied by Destroyer Squadron (DESRON) 21 and… pic.twitter.com/RKoJQshigR — U.S. Central Command (@CENTCOM) August 21, 2024

Ранее в этом месяце министр обороны США Ллойд Остин приказал ударной группе авианосца USS Abraham Lincoln, а также подводной лодке с управляемыми ракетами USS Georgia направиться в район Центрального командования США.

Ранее Пентагон объявил, что Министерство обороны США перебросит на Ближний Восток эскадрилью истребителей и сохранит в регионе авианосец в рамках мер, которые оно предпринимает «для снижения вероятности региональной эскалации со стороны Ирана или его партнеров и доверенных лиц».

Эти шаги предпринимаются на фоне напряженности на Ближнем Востоке из-за возможного ответа Ирана и «Хезболлы» за устранение лидера политического бюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране и высокопоставленного командира «Хезболлы» Фуада Шукра в Бейруте.

Израиль взял на себя ответственность за уничтожение Шукра, но не прокомментировал уничтожение Хании.

В конце прошлой недели издание The New York Times сославшись на официальные лица США, Ирана и Израиля, сообщило, что Иран, как ожидается, отложит запланированные ответные меры против Израиля, чтобы дать посредникам время предпринять важные усилия по прекращению огня и положить конец войне в секторе Газа.

Между тем в секторе Газа продолжаются военные действия, а соглашение о прекращении боевых действий в секторе Газа находится под угрозой срыва.