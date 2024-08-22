Авианосец США прибыл на Ближний Восток
На фоне сохранения региональной напряженности и рисков эскалации конфликта на Ближний Восток прибыла авианосная группа с флагманом USS Abraham Lincoln и сопровождающими эсминцами. Об этом сообщили в среду американские военные, передает корреспондент агентства Kazinform.
Ранее в этом месяце Пентагон объявил, что министр обороны США Ллойд Остин приказал направить авианосец USS Abraham Lincoln, а также подводную лодку с управляемыми ракетами USS Georgia в район Центрального командования.
— Авианосец USS Abraham Lincoln (CVN 72), оснащенный истребителями F-35 °C и F/A-18 Block III, вошел в зону ответственности Центрального командования США (USCENTCOM), — сообщило военное командование, ответственное за Ближний Восток.
Оно также заявило, что авианосец, флагман авианосной третьей ударной группы, сопровождается 21-й эскадрильей эсминцев и 9-м авиакрылом авианосца.
USS Abraham Lincoln (CVN 72), equipped with F-35C and F/A-18 Block III fighters, entered the U.S. Central Command (USCENTCOM) area of responsibility.— U.S. Central Command (@CENTCOM) August 21, 2024
The USS Abraham Lincoln (CVN 72), the flagship of Carrier Strike Group 3, is accompanied by Destroyer Squadron (DESRON) 21 and… pic.twitter.com/RKoJQshigR
Ранее в этом месяце министр обороны США Ллойд Остин приказал ударной группе авианосца USS Abraham Lincoln, а также подводной лодке с управляемыми ракетами USS Georgia направиться в район Центрального командования США.
Ранее Пентагон объявил, что Министерство обороны США перебросит на Ближний Восток эскадрилью истребителей и сохранит в регионе авианосец в рамках мер, которые оно предпринимает «для снижения вероятности региональной эскалации со стороны Ирана или его партнеров и доверенных лиц».
Эти шаги предпринимаются на фоне напряженности на Ближнем Востоке из-за возможного ответа Ирана и «Хезболлы» за устранение лидера политического бюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране и высокопоставленного командира «Хезболлы» Фуада Шукра в Бейруте.
Израиль взял на себя ответственность за уничтожение Шукра, но не прокомментировал уничтожение Хании.
В конце прошлой недели издание The New York Times сославшись на официальные лица США, Ирана и Израиля, сообщило, что Иран, как ожидается, отложит запланированные ответные меры против Израиля, чтобы дать посредникам время предпринять важные усилия по прекращению огня и положить конец войне в секторе Газа.
Между тем в секторе Газа продолжаются военные действия, а соглашение о прекращении боевых действий в секторе Газа находится под угрозой срыва.