Что произошло на Ближнем Востоке 26 августа. Сводка новостей

В материале корреспондента агентства Kazinform - события, произошедшие в понедельник, 26 августа, на Ближнем Востоке на фоне войны в секторе Газа и региональной напряженности между Ираном и Израилем.

Как сообщает The Times of Israel, ссылаясь на американских чиновников, переговоры об освобождении заложников, состоявшиеся в Каире на выходных, были «конструктивными и проводились в духе достижения окончательного и осуществимого соглашения, и все стороны разделяли это мнение».

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи в телефонном разговоре с главой МИД Италии Антонио Таяни вновь пообещал «решительное» возмездие Израилю за ликвидацию лидера ХАМАС.

— Реакция Ирана на израильскую террористическую атаку в Тегеране однозначна и будет взвешенной и хорошо просчитанной, — написал Арагчи в своём аккаунте на социальной платформе X.

Армия обороны Израиля заявила, что сбила подозрительный объект в своем воздушном пространстве. Военные полагают, что объект был запущен с территории Сирии, что случается довольно редко. Инцидент произошел близ Галилейского моря, недалеко от границ с Иорданией и Сирией.

Греческий танкер в Красном море все еще горит спустя три дня после атаки хуситов.

Судно под греческим флагом Sounion горит с 23 августа после атаки йеменских хуситов, при этом явных признаков разлива нефти не обнаружено, говорится в сообщении военно-морской миссии ЕС в Красном море Aspides на X.

Update on M/V SOUNION:



The MV SOUNION has been on fire since August 23rd.



An EUNAFOR ASPIDES 🇪🇺 unit transiting the area reported that there are fires on at least 5 locations observed on the main deck of the vessel. It is estimated that these are located around the hatches of… pic.twitter.com/ta0IuLhIoY — EUNAVFOR ASPIDES (@EUNAVFORASPIDES) August 26, 2024

Армия и полиция Израиля проводят учения на северных и южных границах Израиля на фоне угроз со стороны Ирана, поскольку страна готовится к ударам со стороны «Хезболлы» и Ирана.

Фото: Flash90

Придерживающийся крайне правых взглядов министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен Гвир заявил, что евреи могут законно молиться на Храмовой горе в Иерусалиме, а также высказался в поддержку строительства синагоги на Храмовой горе в Иерусалиме. В ответ канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху заявила, что «статус-кво на Храмовой горе не изменится».

Фото: Хаим Голдберг/ Flash90

Министр обороны Йоав Галлант даже заявил, что Бен Гвир подвергает Израиль опасности, поднимая вопрос о разрешении иудейской молитвы на Храмовой горе. Галлант считает, что такой шаг нарушит давнее соглашение о статусе-кво и вызовет всеобщее возмущение в мусульманском мире.

Иордания выступила с резким заявлением, осуждающим Итамара Бен Гвира. Иордания утверждает, что Храмовая гора «является местом поклонения исключительно мусульман».

13 августа Бен Гвир совершил визит на Храмовую гору, чем вызвал возмущение не только палестинского населения и зарубежных государств, но и ряда израильских политиков.

Израиль заявляет, что поставки оружия и оборудования США во время войны превысили 50 000 тонн. По данным Минобороны Израиля, с начала войны из США в Израиль было доставлено 500 транспортных самолетов и 107 кораблей, что составило более 50 тысяч тонн вооружения и военной техники.

Фото: Министерство обороны Израиля

Иран заявляет, что сдерживающая сила Израиля утрачена, а стратегический баланс в регионе теперь смещен не в его пользу, утверждая, что атака «Хезболлы», которая произошла в воскресенье, застала Израиль врасплох.

— Несмотря на всестороннюю поддержку таких государств, как США, Израиль не смог предсказать время и место ограниченного и управляемого ответа со стороны сопротивления. Израиль утратил свою сдерживающую силу, — написал в соцсети X представитель МИД Ирана Насер Канаани.

Израильский беспилотник нанёс удар по машине вблизи прибрежного города Сидон в Ливане. В результате был ранен представитель ХАМАС Нидаль Хлейхил.

Цены на нефть резко выросли из-за напряженности на Ближнем Востоке. Цены на нефть сегодня подскочили на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке, в то время как фондовые рынки колеблются после роста на прошлой неделе из-за разговоров о снижении процентной ставки в США. Цена на нефть марки Brent, мирового эталона, выросла на 2,5 процента и составила почти 81 доллар за баррель.

Пентагон заявляет, что «угроза нападения на Израиль со стороны Ирана и его приспешников все еще существует».

- Я хотел бы обратить ваше внимание на некоторые публичные заявления, сделанные иранскими лидерами и другими лицами… мы по-прежнему считаем, что существует угроза нападения, — заявил журналистам представитель Пентагона Патрик Райдер.

Заявление прозвучало после того, как в воскресенье «Хезболла» выпустила сотни ракет и беспилотников по Израилю.

Египет вновь заявляет, что не приемлет присутствия Израиля на пограничном переходе Рафах и в Филадельфийском коридоре, об этом сообщает египетский телеканал Al Qahera News TV со ссылкой на высокопоставленный источник.

Главным камнем преткновения на переговорах о прекращении огня в секторе Газа, проходящих при посредничестве США, Египта и Катара, стало настойчивое желание Израиля присутствовать в так называемом Филадельфийском коридоре — узком участке земли длиной 14,5 км вдоль южной границы сектора Газа с Египтом, — чтобы помешать ХАМАС осуществлять контрабанду оружия.

Министерство здравоохранения сектора Газа заявило, что число погибших в результате войны в палестинском анклаве достигло 40 435 человек.

Национальный авиаперевозчик Иордании Royal Jordanian намерен возобновить полеты в ливанскую столицу Бейрут с утра вторника. Иорданская авиакомпания в воскресенье ненадолго приостановила полеты в Бейрут после обострения напряженности между Израилем и ливанской группировкой «Хезболла».

Фото: Wikimedia Commons

Управление морских торговых операций Соединенного Королевства (UKMTO) сообщило о получении сообщения об инциденте в 61 морской миле к юго-востоку от йеменского города Мокха.

Связанные с Ираном боевики-хуситы с ноября совершают нападения на международное судоходство вблизи Йемена в знак солидарности с палестинцами в войне между Израилем и ХАМАС.