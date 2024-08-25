СМИ: Хезболла выпустила 320 ракет по территории Израиля

Хезболла выпустила по северным районам Израиля 320 ракет, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

По данным газеты The Times of Israel, движение ударило по 11 военным базам еврейского государства.

Газета The Jerusalem Post сообщала, что порядка 200 ракет было выпущено из Ливана по территории Израиля.

По сведениям издания, пуски снарядов фиксировались с 05:30 до 06:15 по местному времени, несколько ракет достигли израильской территории.

Шиитское движение «Хезболла» после ракетного нападения на Израиль сообщило о «первоначальном ответе» на убийство в Бейруте командира своего военного крыла Фуада Шокра.

Ранее сообщалось, что в рамках самообороны для устранения угрозы о запуске ракет по территории Израиля ЦАХАЛ наносит удары по террористическим целям в Ливане, откуда «Хезболла» планировала совершать нападения на израильское гражданское население, об этом заявил пресс-секретарь армии Израиля Даниэль Хагари.