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    09:40, 25 Август 2024 | GMT +6

    Израиль наносит удары по территории Ливана

    Қытай билігі өз азаматтарын Ливаннан дереу кетуге шақырды
    Фото: ООН

    Израильская армия (ЦАХАЛ) сообщила, что наносит удары по объектам движения «Хезболла» в Ливане. Военные утверждают, что «Хезболла» готовилась к запуску ракет по территории Израиля, и удары фактически были превентивными, передает агентство Kazinform со ссылкой на ВВС.

    — В рамках самообороны для устранения этих угроз ЦАХАЛ наносит удары по террористическим целям в Ливане, откуда «Хезболла» планировала совершать нападения на израильское гражданское население, — заявил пресс-секретарь армии Израиля Даниэль Хагари.

    После того, как военные начали наносить удары по Ливану, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил в стране режим чрезвычайного положения на следующие 48 часов. Международный аэропорт Тель-Авива перестал принимать и отправлять рейсы.

    Как ожидается, в ближайшее время кабинет безопасности Израиля намерен провести экстренное заседание.

    Вскоре после заявления ЦАХАЛ «Хезболла» сообщила, что начала крупномасштабную атаку на Израиль посредством дронов.

    В заявлении в телеграм-канале движения сказано, что «Хезболла» таким образом дает «первоначальный ответ» на недавнее убийство в Бейруте командира своего военного крыла.

    По данным ЦАХАЛ, в сторону Израиля из Ливана было запущено более 150 дронов и ракет.

    Теги:
    Ближний Восток Мировые новости Ситуация на Ближнем Востоке Израиль Ливан
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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