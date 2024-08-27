В Красном море третий день горит атакованный хуситами греческий танкер

Судно Sounion загружено 150 000 тоннами сырой нефти. Пожар на нем представляет серьезную опасность для экологии, заявили координаторы операции ЕС Aspides, передает агентство Kazinform со ссылкой на Euronews.

Дым над судном Sounion и охваченная огнем палуба видны на спутниковых снимках, опубликованных в воскресенье представительством военно-морской миссии Евросоюза в Красном море Aspides.

Несколько дней назад танкер, плывший под флагом Греции по главному морскому пути из Европы в Азию, атаковали хуситы. Экипажу пришлось покинуть Sounion.

Хуситы регулярно обстреливают суда в Красном море с тех пор, как началась война Израиля с ХАМАС.

В пятницу вечером британский военный центр United Kingdom Maritime Trade Operations доложил о пожаре на Sounion.

— UKMTO получил сообщение о том, что на судне обнаружены три очага возгорания, — говорится в сообщении центра, и уточняется. — Судно, похоже, дрейфует.

Экипаж состоял из 25 филиппинцев и четырех россиян. Французский эсминец снял их с Sounion еще в четверг и доставил в близлежащий порт Джибути.

Горящий танкер с 150 000 тонн сырой нефти представляет собой серьезную экологическую опасность, предупредили в Aspides.

— Необходимо, чтобы все, кто находится в этом районе, проявляли осторожность и воздерживались от любых действий, которые могут привести к ухудшению текущей ситуации, — добавили там, отметив, что утечки нефти пока не зафиксировано.

В пятницу хуситы опубликовали видеозапись взрыва на танкере. Ее покадровый анализ, проведённый The Associated Press, показал, что на палубе Sounion одновременно прогремели три взрыва. Это свидетельствует о том, что подрыв произвели при помощи заложенной взрывчатки, а не с применением ракеты или беспилотника.

С начала войны в Газе в октябре хуситы атаковали на этом маршруте более 80 судов. Одно из них они захватили, погибли четыре моряка. Другое — потопили, предварительно так же заложив на нем взрывчатку.

При этом, немалое число запущенных ими дронов и ракет не достигает целей: часто их перехватывает коалиция во главе с США.

Повстанцы утверждают, что их цель — корабли, связанные с Израилем, США или Великобританией, и что своими ударами они пытаются добиться прекращения войны в Газе. Однако многие из атакованных кораблей не имеют никакого отношения к конфликту, некоторые — и вовсе следуют в Иран.

Поскольку Тегеран пригрозил нанести ответный удар по Израилю в связи с убийством лидера ХАМАС Исмаила Хании, Вашингтон распорядился направить в этот район авианосец Abraham Lincoln. На днях Центральное командование вооруженных сил США сообщило, что тот уже достиг вод Ближнего Востока.

Вашингтон отправил туда и подводную лодку с управляемыми ракетами USS Georgia. Авианосец Theodore Roosevelt остается в Оманском заливе.

В регион переброшены дополнительные истребители F-22, а в Средиземном море находится большой десантный корабль USS Wasp, с истребителями F-35 на борту.